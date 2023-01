Galtier confirma que Sarabia dejará el PSG por la Premier League

El atacante internacional español del París Saint-Germain Pablo Sarabia dejará el club francés y fichará por algún equipo del campeonato inglés, probablemente el Southampton, en el presente mercado de fichajes, confirmó este sábado Cristophe Galtier.

"Todavía no está cerrado pero va bien, es un gran jugador, pero no está contento aquí, si no lo estás, no puedes ser productivo", explicó el técnico.

"Tiene la oportunidad de irse a la Premier League, hemos hablado con Luis (Campos, consejero de fútbol) y nuestro presidente. No sirve de nada tener a jugadores descontentos en nuestro efectivo. Si irse a Inglaterra le llena, le deseo buena suerte", añadió Galtier.

El PSG puede que no incorpore a otro jugador para sutituirlo. "El club trabaja en diferentes pistas, pero no ficharemos por fichar, hay que dejar hueco para nuestros jóvenes", continuó el técnico.

El diario L'Equipe publicó que el Southampton pagará un traspaso de cinco millones de euros (5,42 millones de dólares) por Sarabia, de 30 años, que llegó en 2019 al PSG y que el curso pasado estuvo cedido en el Sporting Portugal.

