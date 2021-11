"¿Ganar la Liga? ¿Por qué no? Vamos a pelear", dice Xavi

Después de lograr la victoria por 1-0 en el derbi contra el Espanyol en su debut en el banquillo azulgrana, Xavi Hernández fue contundente al ser preguntado por si el Barcelona puede luchar por LaLiga: "¿Por qué no? Vamos a pelear".

Tras esta victoria, el Barcelona es sexto en la clasificación, a ocho puntos de los dos líderes, Sevilla y Real Sociedad, y a siete del Real Madrid, aunque vascos y madrileños tienen pendientes sus partidos del domingo.

"Estamos lejos", admitió Xavi en conferencia de prensa, "pero quedan jornadas y yo soy muy optimista... ¿por qué no? Vamos a pelear", añadió para contestar por las opciones de título para su equipo.

"Se han remontado muchos puntos de diferencia en varias Ligas en el pasado, y con sacrificio y esfuerzo, ¿por qué no? Es pronto, es mi primera victoria como entrenador, el equipo se la merecía, la necesitaba, así que muy contentos todos", añadió.

El tanto del triunfo azulgrana llegó en un penal transformado por Memphis Depay que fue muy discutido por los españolistas. "Yo creo que es penal", dijo el técnico.

Xavi se mostró contento por el partido de su equipo, aunque admitió carencias: "Hemos dominado durante 60 minutos, pero luego nos ha faltado algo. No estamos en la mejor situación anímica ni de confianza. Hemos generado ocasiones, pero no tantas como hubiésemos deseado".

Xavi aseguró que tiene "una buena base de trabajo" con jugadores jóvenes como Pedri, Gavi, Nico o Ilias, que fue la novedad en el once titular.

Preguntado por las noticias lanzadas por algunos medios de Barcelona sobre que Sergio 'Kun' Agüero anunciará la próxima semana que abandonará el fútbol por sus problemas de arritmia cardiaca, el técnico desmintió esos rumores.

"Del 'Kun' no sé nada. Lo que ha salido no es cierto. No tengo esa información. Vamos a seguir hablando con él, pero es un tema médico. Yo hablé con él esta semana y le vi bien".

