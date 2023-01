Ganar la Supercopa "sería un impulso", asegura Busquets

El capitán del Barcelona Sergio Busquets se mostró convencido este sábado de que ganar el domingo la Supercopa de España contra el Real Madrid "sería un impulso para seguir en el camino correcto".

"Venimos de un tiempo en el que no hemos conseguido títulos, creo que el último fue la Copa de Rey en 2021. Desde entonces ha habido muchos cambios, sería un impulso más" ganar, afirmó Busquets en rueda de prensa.

"Ojalá podamos ganar. Un título nos daría ese impulso para seguir en el buen camino y ver todo con más optimismo", insistió el capitán azulgrana.

Frente al Real Madrid, "debemos estar preparados para que no salgan bien en las contras y ser contundentes en las áreas", consideró Busquets, recordando que el Real Madrid "no necesita dominar mucho" para imponerse.

Baluarte del Barça en el centro del campo, Busquets afirmó que "es un trabajo de equipo, si somos un bloque y estamos juntos, será mucho más fácil y podremos tener algo más de control".

Preguntado por su continuidad en el Barça, Busquets afirmó que "todavía no lo he decidido, no hay ninguna novedad. Cuando llegue el momento ya se verá".

