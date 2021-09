Gareca pondera calidad de Uruguay pese a ausencias de Suárez y Cavani

El seleccionador de Perú, Ricardo Gareca, aseguró este miércoles que su equipo está preparado para enfrentar a Uruguay, que no tendra a sus goleadores Luis Suárez y Edison Cavani para el partido por clasificatorio sudamericano al Mundial de Catar-2022.

"Nadie desconoce la importancia de Suárez y Cavani, pero sabemos del poderío de Uruguay", dijo Gareca en conferencia de prensa Gareca.

"Eso (las bajas) no cambia el potencial de Uruguay. Nosotros sabemos que Uruguay no es solamente los jugadores importantes que tiene, sino un todo", manifestó el entrenador de 63 años.

"Sabemos de las virtudes del jugador uruguayo, sumado a la experiencia del entrenador", destacó.

Gareca indicó que su equipo necesita sumar porque se encuentra ubicado en una situación muy incómoda de la tabla de posiciones del premundial, que lidera Brasil con 18 puntos.

"La única manera de salir de esto es ganando, sumando, tener resultados positivos. Enfrentamos a un equipo importante como Uruguay y vamos a luchar para trata de conseguirlo", señaló Gareca.

"Si no llegamos a sumar, la cosa cada vez se complica más. Es vital que sumemos en condición de local y visitante", agregó.

Por otro lado, el entrenador se mostró en contra por la negativa de los clubes europeos de no ceder a jugadores sudamericanos para disputar las clasificatorias.

"Sobre la no cesión a los jugadores estoy totalmente en contra. No me gustan que las selecciones sudamericanas pasen por este momento. Es una incertidumbre. Creo que es un perjuicio para las selecciones y los jugadores", declaró.

El choque por la séptima jornada del premundial regional, que se jugará en el estadio Nacional de Lima desde las 20H00 locales (01H00 GMT del viernes), marcará el retorno del público a un partido de fútbol en Perú desde la irrupción de la pandemia en marzo de 2020.

El duelo se jugará con aforo limitado de 8.000 espectadores, gracias a que el nuevo gobierno de Pedro Castillo accedió al pedido que Gareca le hizo personalmente al mandatario.

Cada asistente deberá portar su certificado de vacunación contra el covid-19.

"Quiero agradecerla a las autoridades, al presidente por la posibilidad que nos brinda de poder contar con la gente", indicó Gareca.

La escuadra inca, en el sótano del clasificatorio con 4 puntos en seis partidos disputados, tiene la necesidad imperiosa de quedarse con la victoria contra la Celeste.

Después de Uruguay, Perú recibirá el domingo a Venezuela y luego irá a Recife a enfrentar a Brasil el jueves 9.

En tanto Uruguay recibirá el domingo a Bolivia en Montevideo y el jueves de la semana próxima a Ecuador.

