Gareth Bale, leyenda del fútbol galés, se retira "con efecto inmediato"

El delantero internacional galés Gareth Bale, de 33 años, anunció este lunes en un comunicado su retirada "con efecto inmediato" del fútbol, después de haber participado con su selección en el Mundial de Catar, donde el equipo británico fue eliminado en la primera fase.

"Después de meditarlo cuidadosamente y en profundidad, anuncio mi retiro inmediato del fútbol de clubes e internacional", escribió el exjugador del Real Madrid y Tottenham, entre otros equipos, y actualmente en Los Ángeles FC de la liga estadounidense, en un mensaje publicado en sus redes sociales.

"Me siento increíblemente afortunado de haber cumplido mi sueño de practicar el deporte que amo y que me ha dado algunos de los mejores momentos de mi vida", añadió Bale, que jugó 17 temporadas como profesional, en las que ganó, entre otros títulos, cinco Ligas de Campeones, todas con el Real Madrid, en el que jugó de 2013 a 2022.

"Desde mi primer toque en el Southampton al último en LAFC, todo lo demás moldeó una carrera de club por la que siento un inmenso orgullo y gratitud", añadió el astro galés, que con su selección jugó 111 partidos (récord), llegando a semifinales en la Eurocopa-2016 y regresando en Catar a un Mundial tras 58 años de ausencia.

Su carrera, no obstante, se vio empañada en los últimos años por sus constantes problemas físicos, que le impidieron jugar con regularidad en el Real Madrid.

Antes, queda para la historia su actuación en la final de la Champions de 2018, cuando dio el triunfo al equipo blanco con un doblete ante el Liverpool (3-1), marcando uno de los tantos marcados con una espectacular chilena.

Desde su llegada a la capital española formó con Cristiano Ronaldo y Karim Benzema la delantera conocida como 'BBC'.

Bale marcó 106 tantos con el Real Madrid. Aterrizado en 2013 con 24 años en un traspaso de 104 millones de dólares (96 millones de euros), dejó su firma desde su primera temporada, cuando marcó de cabeza en la final de la Champions disputada en Lisboa en la que el Real Madrid ganó su décimo trofeo ante el Atlético (4-1).

En ese 2014 también firmó la diana que dio el triunfo en la final de la Copa del Rey de 2014 ante el Barcelona (2-1) con una espectacular galopada.

Bale se había dado a conocer en la Premier League con el Tottenham (2007-2013 y después 2020-2021 como cedido) sumando un buen número de goles inolvidables.

Pero sus días más bonitos los vivió con la selección galesa. Jugador con más apariciones y más goles (41), en una carta abierta a su "familia galesa" también publicada este lunes el nativo de Cardiff confiesa que poner fin a su recorrido internacional es "la decisión de lejos más dura de su carrera".

"Mi recorrido en la escena internacional no solamente cambió mi vida, también la persona que soy. La oportunidad de ser galés y seleccionado para jugar, ser capitán de Gales, me ha dado algo incomparable con el resto de cosas que he vivido", añadió.

Los últimos días de Bale transcurrieron en Los Ángeles FC, donde llegó en junio de 2022 con la idea de prepararse para el Mundial. Meses después fue clave para que su equipo lograra el título de la MLS con un gol de cabeza providencial en la final. Fue el último título de su gran carrera.

hpa/fbx/mcd/pm