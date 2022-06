Garín pierde en su estreno en Eastbourne ante De Miñaur, Korda baja para Wimbledon

El chileno Cristian Garín (44º) se despidió este lunes en primera ronda del Torneo de Eastbourne al perder ante el australiano Alex De Miñaur (24º) por 6-3, 6-3.

De Miñaur es el vigente campeón del Rothesay International en Eastbourne, un torneo sobre hierba preparatorio para Wimbledon, el Grand Slam británico que comenzará el 27 de junio.

También perdió en su estreno el estadounidense Sebastian Korda (N.46), por 6-3 y 7-6 (7/5) ante el australiano John Millman, y posteriormente anunció a través de Twitter que no competirá en Wimbledon.

"Desgraciadamente he tenido que renunciar a Wimbledon, hoy después de mi partido en Eastbourne. Tengo dolores muy fuertes en la tibia y en los pies desde hace un cierto tiempo, pero ahora ya no puedo continuar así. Me han aconsejado descansar y recuperar para seguir adelante", explicó el tenista de 21 años, precisando que debería esta recuperado para la gira estadounidense que concluirá en el US Open (29 de agosto al 11 de septiembre).

-- Torneo ATP de Eastbourne

- Individuales - Primera ronda:

Brandon Nakashima (USA) a Jay Clarke (GBR) 6-1, 6-3

Maxime Cressy (USA) a Reilly Opelka (USA/N.5) 6-3, 6-1

Jack Draper (GBR) a Jenson Brooksby (USA) 6-2, 6-2

Alexander Bublik (KAZ) a Frances Tiafoe (USA/N.7) 5-7, 7-6 (7/4), 6-0

John Millman (AUS) a Sebastian Korda (USA) 6-3, 7-6 (7/5)

Alex De Miñaur (AUS/N.6) a Cristian Garín (CHI) 6-3, 6-3

bds/iga/psr/mcd