Gianluca Di Marzio, la voz del 'mercato', una pasión en Italia

"En la calle no me preguntan quién va a jugar el domingo en el Milan, entre Ibrahimovic o Giroud, sino quién va a firmar el junio". El periodista Gianluca Di Marzio es uno de los mayores expertos en el 'mercato', esta pasión arraigada en Italia.

"Para nosotros las negociaciones y las reuniones entre los clubes y los agentes ocurren casi a la luz del día, en hoteles un poco como un feria", describe el hombre que desvela y descifra los traspasos desde hace cerca de veinte años, en la televisión, en Twitter (1,5 millones de seguidores) o en su propia página de internet.

"Yo no he visto eso en otros países (...) esa voluntad de vivir el 'mercato' como una emisión de telerrealidad", asegura sonriente a la AFP el periodista de 47 años, quien no se despega de su celular.

Esa pasión por el 'calciomercato' le viene de su padre, Gianni, reconvertido en los años 1990 en director deportivo (en el Cosenza y el Venezia) después de haber sido entrenador del Nápoles o del Génova.

"Cuando tenía 15 o 16 años me llevaba con él a los hoteles donde tenían lugar las negociaciones, mi pasión nació en aquellos días a su lado", confiesa.

Unos contactos con los actores del fútbol que no tardaron en reportarle buenas informaciones como periodista, convirtiéndose en un referente del 'mercato', primero en televisiones locales, antes de unirse a Sky Sport.

Hasta convertirse, según una clasificación elaborada hace unos años por la cadena estadounidense ESPN, en uno de los "cincuenta hombres y mujeres" más influyentes del fútbol mundial.

"¿Yo un actor del 'mercato'? Algunos me ven así, pero yo no. No creo que los periodistas especializados en el 'mercato' tengan una influencia tan importante en las conversaciones, aunque por supuesto, el hecho de que una información salga a la luz antes o más tarde puede a veces cambiar el devenir de un traspaso".

"El verano pasado yo anuncié que el Génova estaba cerca de cerrarlo con el delantero francés Thomas Henry y sé que eso llevó al Venezia a relanzar (el fichaje) con una oferta mejor para finalmente llevarse al jugador. ¡Pero el Génova debió de haberlo cerrado antes de que me enterase!", recuerda.

Gianluca Di Marzio felicita en cambio a la Roma por haber guardado con candado el secreto de la llegada de José Mourinho.

"El director general Tiago Pinto me contó que ni el mismo difundió en el seno del club la posible llegada de Mourinho, precisamente para evitar que la información se filtrase. A veces los clubes deben no sólo guardar secretos de cara a los periodistas, sino también antes sus propios empleados", explica Di Marzio.

Pero su agenda está plagada de números de fuentes fiables, afirma: "Las alertas vienen de cualquier lado, incluido de personas a las que no conozco, que sueñan con ver su información en la televisión. Hoy no es sólo cosa del representante, del director deportivo o del jugador. Muchos tienen la información porque son amigos del chófer, amigos del que reservó el vuelo privado...".

"Luego hay a veces cosas falsas, y el trabajo importante y difícil es verificarlo", añade.

Para el 'mercato' que abre el 3 de enero en Italia no se espera una gran actividad en un contexto económico complicado debido a la pandemia de coronavirus.

Será "difícil", por ejemplo, ver partir al goleador Dusan Vlahovic, pretendido por muchos clubes pero con contrato con la Fiorentina hasta 2023.

"Más probable" es que la Juventus se separe del sueco Dejan Kulusevski para "financiar la llegada de un delantero", vaticina el hombre que acaba de publicar un primer libro, la continuación de la autobiografía de Zlatan Ibrahimovic, como director de colección para la editorial Cairo.

alu/jed/iga/mcd