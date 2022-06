Gigante estadounidense Kellogg's anuncia que se divide en tres compañías separadas

Kellog's, el gigante estadounidense de los cereales, anunció el martes que se dividirá en tres compañías independientes, lo que elevaba las acciones del grupo en un 8% en las operaciones previas a la comercialización.

Una de las nuevas firmas se centrará en bocadillos en general y desayunos congelados para América del Norte, una segunda en ventas de cereales en América del Norte y el Caribe, y una tercera se especializará en alimentos de origen vegetal, anunció el grupo en un comunicado.

Las firmas aún por nombrar se conocerán inicialmente como Global Snacking Co., North America Cereal Co. y Plant Co. Las dos últimas se crearán a través de escisiones libres de impuestos.

Kellogg's tiene como objetivo completar la división a fines de 2023, sujeto a la aprobación de los reguladores de Estados Unidos.

"Todos estos negocios tienen un potencial independiente significativo", dijo el presidente y director ejecutivo de Kellogg's, Steve Cahillane, en un comunicado.

"Un enfoque mejorado les permitirá dirigir mejor sus recursos hacia sus distintas prioridades estratégicas", indicó.

La gigante agroalimentaria detrás de nombres como Corn Flakes y Rice Krispies adelantó que la North American Cereal and Plant Co. permanecería con su sede en Battle Creek, en el estado de Michigan.

dho/ec/hs/llu/dga