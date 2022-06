Gobierno de Ecuador suspende diálogo con líder de protestas indígenas

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, suspendió este martes los diálogos con el líder de las protestas indígenas, Leonidas Iza, a quien tildó de "oportunista", tras episodios de violencia en las manifestaciones que ya cumplen dos semanas.

"No volveremos a sentarnos a dialogar con Leonidas Iza, quien solo defiende sus intereses políticos y no los de sus bases (...) No vamos a negociar con quienes mantienen a Ecuador como rehén", declaró el mandatario de derecha en una alocución presidencial.

