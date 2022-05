Gol agónico de Dayro Moreno mete a Bucaramanga en las semifinales del fútbol colombiano

Un gol del veterano Dayro Moreno en la recta final del partido ante Deportivo Pereira metió al Atlético Bucaramanga en el grupo de ocho equipos que disputarán las semifinales de la liga colombiana, que quedó definida este sábado.

El ex atacante de la selección Colombia anotó un doblete (42,88) para completar la goleada por 3-0 que su equipo necesitaba para meterse en los cuadrangulares semifinales.

Michel Acosta anotó el otro tanto de los 'leopardos'(71), que llegaron a 29 puntos y desbancaron a Alianza Petrolera en la última fecha de la fase regular por tener más goles a favor.

El equipo 'petrolero' llegó a la jornada decisiva ubicado en la codiciada octava casilla, pero perdió 1-0 en su visita al capitalino Millonarios, que llegó a 42 puntos y se aseguró el primer puesto con el tanto solitario del venezolano Eduardo Sosa (38).

Los 'embajadores' serán cabeza de serie de uno de los dos cuadrangulares semifinales, que entregan un cupo cada uno a la final del torneo apertura.

Su escolta Deportes Tolima (40 puntos) igualó 1-1 como local ante el también clasificado Envigado (31 puntos) y será la otra cabeza de grupo.

Nacional (36 puntos), Medellín (34), Junior (32) y La Equidad (30), completan la lista de invitados a los cuadrangulares, que se sortearán la noche del domingo.

Los partidos Patriotas vs. Cali y América vs. Unión Magdalena no tienen incidencia en la zona de clasificados y se disputarán el domingo.

Resultados de los partidos de la 20ª jornada del campeonato de fútbol colombiano, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Once Caldas - Independiente Santa Fe2 - 2

Millonarios - Alianza Petrolera 1 - 0

La Equidad - Atlético Nacional 1 - 0

Junior - Jaguares FC 2 - 4

Independiente Medellín - Deportivo Pasto1 - 0

Deportivo Pereira - Atlético Bucaramanga0 - 3

Deportes Tolima - Envigado FC 1 - 1

Rionegro Águilas - Cortuluá 2 - 2

- Domingo:

(19h00 GMT) Patriotas Boyacá - Deportivo Cali

(00h00 GMT) América de Cali - Unión Magdalena

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Millonarios 42 20 13 3 4 23 11 12

2. Deportes Tolima 40 20 12 4 4 29 14 15

3. Atlético Nacional 36 20 10 6 4 26 15 11

4. Independiente Medellín 34 20 10 4 6 25 19 6

5. Junior 32 20 10 2 8 30 21 9

6. Envigado FC 31 20 8 7 5 22 21 1

7. La Equidad 30 20 7 9 4 21 16 5

8. Atlético Bucaramanga 29 20 8 5 7 27 25 2

9. Alianza Petrolera 29 20 7 8 5 22 20 2

10. Independiente Santa Fe 27 20 7 6 7 29 26 3

11. Jaguares FC 27 20 8 3 9 26 29 -3

12. Once Caldas 26 20 6 8 6 18 18 0

13. Rionegro Águilas 25 20 7 4 9 17 26 -9

14. Deportivo Pereira 23 20 6 5 9 21 26 -5

15. Deportivo Pasto 22 20 5 7 8 16 20 -4

16. Cortuluá 20 20 5 5 10 21 27 -6

17. América de Cali 20 19 5 5 9 19 25 -6

18. Patriotas Boyacá 18 19 4 6 9 16 23 -7

19. Deportivo Cali 18 19 4 6 9 14 21 -7

20. Unión Magdalena 11 19 2 5 12 8 27 -19

