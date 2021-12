Gonzalo Plata se muestra "muy arrepentido" tras su accidente en España

El internacional ecuatoriano del Valladolid (2ª división española) Gonzalo Plata se declaró "muy arrepentido" este jueves tras provocar el miércoles un accidente en el que resultaron heridas dos personas en esa ciudad.

"La anterior noche tuve un inconveniente, estoy muy arrepentido y doy gracias a Dios porque pudo ser mucho peor, pero el taxista y la chica que iba con él se encuentran bien", dijo Plata, afirmando haberse ya disculpado con ellos personalmente.

"Quiero pedir disculpas a la gente de Valladolid, a los aficionados, a la gente de mi país, a mi familia, a mi madre que está pasándolo mal", añadió el jugador, de 21 años.

El accidente se produjo a primera hora de la mañana del miércoles cuando el coche que conducía Plata colisionó en el centro de Valladolid con un taxi, que quedó volcado sobre un costado, según las imágenes difundidas por distintos medios.

El taxista y su pasajera tuvieron que ser trasladados a un hospital, aunque su estado no reviste gravedad, mientras salieron ilesos el jugador y su amigo Vicente Jaime, jugador del Independiente del Valle, que se encontraba a prueba en el Numancia español.

"Jaime será sancionado bajo el régimen de conducta y comportamiento de nuestra institución al cometer una falta grave", anunció el club ecuatoriano tras el accidente.

"No vi al coche que venía, justo al pasar la calle lo vi de frente... No pude frenar, no pude esquivarlo y estoy arrepentido de eso", insistió Plata, que habría dado una tasa de alcohol del doble de lo permitido para conducir.

Preguntado por esta cuestión, Plata se limitó a afirmar que su tasa sería "lo que acaba de salir en los medios, está en las redes sociales. Fue un mal momento que viví y espero que no me vuelva a pasar algo así", añadió el jugador.

"En sí no tiene justificación, fue un acto muy malo por mi parte saber que tenía que entrenar y dejarme llevar por la noche", admitió Plata, que apenas cuatro horas después de la hora a la que se produjo el siniestro tenía programado una entrenamiento con su equipo.

El director deportivo del Valladolid, Fran Sánchez, que compareció junto al jugador, señaló que "va a ser sancionado económicamente" por "un error muy grave que el club no puede pasar por alto".

Sin embargo, Sánchez descartó, en principio, tomar medidas deportivas contra el jugador o rescindir su cesión: "no está sobre la mesa. Es muy grave pero creo que se merece una segunda oportunidad".

El jugador también será sometido a un juicio, en el que podría arriesgarse a penas de cárcel, en función de los cargos que pueda presentar la fiscalía.

"Las personas están bien, espero que la sentencia no sea muy grave", confió el internacional ecuatoriano.

Plata, cedido por el Sporting de Portugal, se había convertido en un puntal del Valladolid con tres goles en sus últimos cuatro encuentros.

