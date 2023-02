Gran jurado de EEUU recomienda imputar cargos en investigación a Trump

Un gran jurado que investiga la interferencia de la campaña del expresidente estadounidense Donald Trump en las elecciones de 2020 recomienda imputar múltiples cargos, reveló este martes la presidenta del panel.

Emily Kohrs brindó a varios medios un panorama sobre los hallazgos del gran jurado de Georgia, que ha investigado por siete meses si Trump infringió la ley pero no identificó quienes son los involucrados.

"No es una lista corta", dijo Kohrs sobre las personas y crímenes que aparecen en el reporte final del jurado, y agregó a la cadena MSNBC que más de una docena de personas estaban bajo la mira.

"Sí, hay nombres que ciertamente reconocerían", añadió.

Los fiscales han dedicado dos años a investigar si Trump y sus aliados cometieron delitos en un intento por revertir su derrota, por poco menos de 12.000 votos, en el estado de Georgia ante Joe Biden.

Entre los objetivos conocidos están el exabogado de Trump, Rudy Giuliani y 16 activistas republicanos que se hicieron pasar por "votantes" para firmar certificados reclamando falsamente que el magnate republicano había ganado el estado.

Kohrs no revelaría si Trump, aspirante a la Casa Blanca en 2024, está entre quienes recomienda acusar.

Sin embargo, le dijo al diario The New York Times que "no se sorprendería" por un hallazgo semejante.

El panel de 23 jurados recibió el testimonio de 75 testigos, incluido el cuarto jefe de personal de Trump, Mark Meadows, la senadora republicana, Lindsey Graham, y Giuliani.

Un juez de Georgia permitió la publicación la semana pasada de tres secciones del reporte que redactó el gran jurado, donde los miembros dicen no haber encontrado evidencia de un fraude electoral masivo, rebatiendo la tesis de Trump.

La investigación inició luego de una llamada de Trump, el 2 de enero de 2021, a funcionarios electorales de Georgia, a quienes les pidió "encontrar" los 11.780 votos que necesitaba para derrotar a Biden en el estado.

Esta es una de múltiples investigaciones en curso alrededor de supuestos delitos que habría cometido el expresidente y sus asesores cercanos, acusados de estar involucrados en un plan para aferrarse al poder pese a la derrota electoral de Trump.

