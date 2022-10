Estas son las grandes fechas en la vida de Jerry Lee Lewis, pionero del rock'n roll, cuyo fallecimiento a los 87 años se anunció el viernes:

- 29 de septiembre de 1935: nace en Ferriday, Luisiana, en el sur de Estados Unidos.

- 1956: participa en Memphis (Tennessee) en una mítica grabación con los tres grandes del rock y la música country: Elvis Presley, Carl Perkins y Johnny Cash.

- 1957: graba "Whole Lotta Shakin Goin On", que junto a "Great Balls of Fire", le convierte en una de las grandes estrellas del momento.

- 1958: la prensa descubre su matrimonio con su prima de 13 años y se genera un escándalo. La pareja tuvo dos hijos antes de divorciarse en 1970.

- 1968: vuelve a los escenarios, con discos de música country.

- 1986: es incluido en el "Rock and Roll Hall of Fame", el museo del rock de Cleveland (Ohio), desde su creación.

- 1989: Dennis Quaid protagoniza la película "Great Balls of Fire" sobre la vida de Lewis

- 2022: Lewis muere por causas naturales a los 87 años.

mlb/ccd/ube/yow/ad