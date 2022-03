Gregg Popovich se convierte en el entrenador con más victorias en la NBA

Con el triunfo de sus San Antonio Spurs ante los Utah Jazz, Gregg Popovich superó este viernes al retirado Don Nelson como el entrenador con más victorias en la historia del NBA, con un total de 1.336.

Los Spurs protagonizaron una espectacular remontada en el último cuarto para llevarse el triunfo por 104-102, en medio de la celebración en las gradas del The AT&T Center de San Antonio.

En sus 26 temporadas como entrenador, todas ellas en San Antonio, Popovich conquistó cinco anillos de campeón entre 1999 y 2014, dirigiendo a estrellas como David Robinson, Tim Duncan y el argentino Emanuel Ginóbili.

"Felicitaciones al único e incomparable", dijo Ginóbili en un mensaje de felicitación en Twitter.

A sus 73 años, Popovich ha dirigido un total de 2.030 partidos en la NBA, con 1.336 victorias y 694 derrotas, siendo reconocido con tres premios al Entrenador del Año.

Tras la bocina final, el técnico de los Jazz, Quin Snyder, felicitó con un abrazo a Popovich, al igual que lo hicieron la actual figura del equipo, Dejounte Murray, y su ex pupilo Rudy Gay.

Los jugadores de los Spurs rodearon a Popovich entre saltos de felicidad, mientras el técnico, visiblemente conmovido, los evadió rápidamente y se escabulló hacia los vestuarios.

"Algo como esto no pertenece a un solo individuo. El baloncesto es un deporte de equipo. Uno empuja a sus jugadores para que lo hagan juntos y ese ha sido el caso en mi vida con todos los maravillosos jugadores y entrenadores y personal con quienes fui bendecido", apuntó después un emocionado Popovich ante los medios.

"Y esta maravillosa ciudad y estos aficionados. Todos compartimos este récord. No es mío, es de todos en esta ciudad", agradeció. "Y después, ya está, alguien más lo conseguirá más adelante".

Desde fuera de San Antonio no tardaron en llegar mensajes desde los equipos y la propia liga para una de las personalidades más importantes de la NBA en las últimas décadas.

"El éxito de Gregg Popovich con los Spurs no tiene precedentes en nuestra liga", dijo el comisionado de la NBA, Adam Silver, en un comunicado.

"Su liderazgo y su decidido compromiso con el juego son ampliamente admirados por generaciones de jugadores y entrenadores. Felicidades a 'Coach Pop' en el último de los logros de su legendaria carrera", dijo Silver.

El pasado lunes Popovich había igualado el récord de Nelson, retirado en 2010, con un triunfo ante Los Angeles Lakers.

En el siguiente juego, los Spurs cayeron el miércoles ante los Toronto Raptors pero este viernes, aunque tenían el juego muy cuesta arriba, no quisieron hacer esperar más a su líder.

Los Jazz tenían una cómoda ventaja de 15 puntos (81-66) a falta de 10 minutos para el final cuando los Spurs reaccionaron de la mano de Dejounte Murray.

El base All-Star sumó 15 de sus 27 puntos en los últimos 10 minutos para firmar una trepidante remontada que brindó a Popovich el récord.

"Solo quiero decirte lo orgulloso que estoy de todos tus logros y las maravillosas cosas que has hecho por el basquetbol en el mundo", dijo el propio Don Nelson, de 81 años, en un mensaje difundido por el último equipo que dirigió, los Golden State Warriors.

"Solo quiero que sepas que como uno de mis mejores amigos en la vida, te deseo lo mejor para los años que te quedan en la NBA", dijo Nelson, para quien Popovich trabajó como asistente tres décadas atrás.

"Gracias por todo lo que has hecho por mí en mi vida y por todos los jugadores que has entrenado a lo largo de los años", dijo de su lado Steve Kerr, actual técnico de los Warriors. "Sé que hablo por muchos de ellos cuando digo cuánto has significado para nosotros".

"Olviden las victorias y el récord, lo que es realmente importante es lo que has significado para nosotros en el nivel personal. Cuánto nos has hecho crecer y las experiencias que nos has aportado", dijo Kerr, quien estuvo a las órdenes de Popovich tanto como jugador en los Spurs como en el papel de técnico auxiliar de la selección en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio-2020.

Resultados del viernes en la NBA:

New Orleans Pelicans - Charlotte Hornets 120-142

Houston Rockets - Dallas Mavericks 100-113

Boston Celtics - Detroit Pistons 114-103

Atlanta Hawks - LA Clippers 112-106

Orlando Magic - Minnesota Timberwolves 118-110

Phoenix Suns - Toronto Raptors 112-117

Miami Heat - Cleveland Cavaliers 117-105

Memphis Grizzlies - NY Knicks 118-114

San Antonio Spurs - Utah Jazz 104-102

En juego:

La Lakers - Washington Wizards

