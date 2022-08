Guardiola permitiría una posible salida de Silva al Barcelona

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, no se interpondrá en el camino del portugués Bernardo Silva si desea marcharse al Barcelona antes del final del mercado de verano.

Guardiola dijo que no ha habido ninguna oferta de su ex club por el centrocampista luso, pero que no mantendrá a Silva en Mánchester en contra de su voluntad.

"A veces por el club, a veces por los jugadores, a veces por el agente, a veces hay que separar los caminos", explicó Guardiola en la rueda de prensa previa al partido antes de iniciar la defensa de título de la Premier League ante el West Ham el domingo.

"Sobre todo, el deseo del jugador es lo más importante. Por supuesto que me encantaría que Bernardo siguiera aquí, es un jugador especial para nosotros. Pero no sé qué va a pasar", prosiguió el exentrenador del club blaugrana.

"Si se queda, es perfecto y si al final se tiene que ir es porque el fútbol es así, el jugador tiene un deseo. Yo no seré la persona que frene los deseos de la gente", aseveró Guardiola.

A pesar de las deudas de 1.300 millones de euros (1.320 millones de dólares), el Barça se ha embarcado en una serie de fichajes este verano. Según informaciones, el club catalán centrará su atención en Silva si al final el neerlandés Frenkie de Jong abandona el Camp Nou.

El City ya permitió que el brasileño Gabriel Jesus y el ucraniano Oleksandr Zinchenko se unieran al Arsenal y Raheem Sterling al Chelsea en búsqueda de más minutos de juego.

Sin embargo, Silva ha sido un jugador clave dentro de los sistemas del Manchester City, que ha ganado cuatro ligas en las últimas cinco temporadas. Además, su salida resultaría complicada de reemplazar.

Guardiola cree que sus principales rivales se han reforzado de manera considerable. "Cada año, tengo la sensación de que esta temporada va a ser más difícil", dijo el técnico catalán, que considera que, por este motivo, la Premier League es la mejor liga continental.

