Guardiola y Simeone, estilos opuestos pero igual ambición

El choque entre el Manchester City de Pep Guardiola y el Atlético de Madrid de Diego Simeone, en cuartos de la Champions el martes, enfrenta a hombres de concepciones radicalmente distintas, pero con la misma sed de victoria.

El escenario de este doble enfrentamiento parece escrito por adelantado, resumido en una simple estadística: la posesión del balón.

Para el Manchester City, contando todas las competiciones, alcanza el 67% de media esta temporada, mientras que sólo llega al 48% para los rojiblancos y el mismo 41% en partidos europeos.

El partido de ida en el Etihad el martes tiene todas las papeletas para presentar un largo ejercicio de ataque-defensa a tenor de los inflexibles que son los técnicos con sus principios.

Ver enfrentarse el juego de toque y el sistema hecho para involucrar a un máximo de jugadores en los últimos 30 metros de Guardiola y el bloque compacto que espera su oportunidad para lastimar de Simeone tiene todo para gustar a los apasionados de la táctica, aunque los estetas estén más del lado del primero.

Guardiola, sin embargo, rechaza este maniqueísmo.

"No voy a gastar un sólo segundo en estas tonterías de debates (...) Nunca juzgo lo que hace el contrario. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer para ganar", dijo este martes en rueda de prensa previa al encuentro.

Extrañamente, los enfrentamientos entre estos dos técnicos no son muchos, pero sirven de advertencia para el City.

Al frente del Barcelona, Guardiola ganó su primer encuentro (2-1) en LaLiga, cuando Simeone acababa de hacerse con las riendas de los colchoneros dos meses antes.

Y durante su experiencia al frente del Bayern de Múnich, Guardiola fue eliminado gracias a un gol en campo contrario del Atlético en la semifinal de la Champions 2016 (1-0, 1-2), con un partido de vuelta que mostró que el mejor equipo no siempre gana.

Habiendo dominado los tres cuartos de la doble confrontación, teniendo el 68% de posesión en la vuelta, habiendo disparado 34 veces a gol frente a 7 del Atlético, el Bayern cayó eliminado.

"Soy incapaz de hacer jugar así a mis equipos. Incapaz. Pero lo admiro. Esta capacidad de resistencia. En algún momento, la abeja te va a picar", había dicho recientemente Guardiola en un documental sobre Diego Simeone difundido por Amazon Prime Video.

"Es el tipo de partidos que te hacen pensar: no es posible, no puede ser verdad. No lográbamos pasar ni del medio campo...", recordaba, por su parte, el 'Cholo' en el documental.

Aunque sobre el papel, el Atlético no era el peor adversario para los Sky Blues, el sorteo ha sido acogida con temor por parte del City.

"Son lo que son, pero logran impedir que seas lo que quieres ser. Es la principal cualidad del Atlético", resumió Guardiola.

Subrayando también que la ventaja del campo en la vuelta hacía la tarea más ardua, había insistido en algunos puntos comunes con Simeone.

"Si no le gusta encajar goles, me gusta eso aún más que a él. Si le gusta ganar partidos, me gusta aún más. Si le gustan los contraataques, soy como él", había afirmado.

El argentino, por su parte, había mostrado su gran admiración por Guardiola, aunque este último recordara en 2018 en Movistar que Simeone, que había ido a ver sus métodos de trabajo, le asegurara que no era su forma de ver las cosas.

Y Guardiola conoce demasiado bien el fútbol para no saber que los juicios estéticos o morales no tienen mucho espacio: "Si ganan mañana, habrán tenido razón y si ganamos, habremos tenido razón".

