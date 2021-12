"Ha sido una temporada increíble", afirma Verstappen

"Ha sido una temporada increíble, no únicamente esta carrera", analizó el holandés Max Verstappen (Red Bull) tras haber logrado 'in extremis' su primer título mundial de F1 en la última vuelta del último Gran Premio, este domingo en Abu Dabi.

"Hemos tenido momentos difíciles, pero eso forma parte de la lucha por el título", dijo sobre su gran rival, el británico Lewis Hamilton, cuya escudería Mercedes presentó, sin éxito, dos reclamaciones sobre el desarrollo del final de la carrera.

P: ¿Cómo calificar esta carrera?

R: "¡Trepidante! Al principio, nos faltaba claramente ritmo. Intenté seguirlo (a Lewis Hamilton, su rival por el titulo, que estaba en cabeza) tanto como pude, pero no teníamos el ritmo. Nuestra salida no fue muy buena. Es bastante difícil, estaba un poco solo. Después, Checo (Pérez, su compañero de equipo) hizo un muy buen trabajo para intentar mantener a Lewis detrás de él (tras un paso del británico por los boxes) y la distancia se redujo. Pero Lewis le pasó y se alejó de nuevo. Intentamos algo diferente (cambiando los neumáticos) durante al auto de seguridad virtual, pero no funcionó, no teníamos todavía el ritmo. Y después todo se volvió loco al final, con el auto de seguridad y después el reinicio. (...) Es cierto, que parecía complicado en algunos momentos, no veía oportunidad de cambiar el curso de las cosas. Pero el auto de seguridad nos ofreció una parada en los boxes suplementaria, y hemos aprovechado para pasar a neumáticos más blandos, por lo que la última vuelta fue simplemente increíble. Tenía más adherencia (que Hamilton), pero hacía falta hacer lo que hicimos.(...) Además, tenía un enorme calambre en una pierna. Pero en la última vuelta, había que apretar los dientes. Después, fueron solo emociones alucinantes".

P: ¿Comienza a digerir estas emociones?

R: "Va lentamente. Ha sido una temporada increíble, no únicamente esta carrera. Luchas increíbles... Antes de comenzar la temporada tenía la sensación de que podríamos tener mejores chances en comparación a las ocasiones perdidas estos últimos años, pero estar ahí al final, fue un logro increíble. (...) El pasado vuelve a mi cabeza, sobre todo los viajes a través de Europa con mi padre (en su época de karting). Teníamos un primer objetivo: llegar a la F1, esperar ganar una carrera y escuchar el himno nacional. Pero después, es cierto, el objetivo último era el título mundial, lo que es muy duro de lograr. Ahora que ha llegado es una locura. Y tener a mis seres queridos, a mi familia, a mis amigos, a mi padre, a mi mánager, a mi novia, todos aquí, hace las cosas más especiales."

P: Su rivalidad con Lewis Hamilton ha sido excepcional. ¿Qué retiene de ella?

R: "De manera general, la he apreciado de verdad. Hemos tenido momentos difíciles, pero eso forma parte de la lucha por el título (...) y ahora que la temporada ha terminado, vamos a poder relajarnos un poco. Fue tensa como competición. En cada carrera, o casi, hicimos llegar al límite a nuestro rival, mutuamente. Pienso que ha sido bonito de ver".

