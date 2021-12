"Ha sobrepasado los límites", Hamilton critica a Verstappen tras caótico GP

El piloto inglés Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo, criticó con dureza al holandés Max Verstappen tras el caótico Gran Premio de Arabia Saudita disputado este domingo: "Ha sobrepasado los límites".

El inglés ganó una espectacular carrera nocturna en el circuito urbano de Yedá y con ello empató a puntos en la clasificación del Mundial con el holandés y ambos se disputarán el título en la última carrera, el próximo domingo en Abu Dabi.

Pero la carrera estuvo marcada por los numerosos incidentes, entre ellos uno protagonizado por los dos aspirantes a la corona mundial: tras una maniobra considerada ilegal por los comisarios, Verstappen tenía que dejar la primera plaza a Hamilton y para ello frenó en seco, provocando que el británico le golpease por detrás al no esperar esa acción.

Verstappen fue sancionado con cinco segundos, dejando en bandeja la victoria a Hamilton.

"Traté realmente de mantener la calma, algo que era realmente difícil" tras lo ocurrido, comenzó Hamilton su conferencia de prensa.

"Me he enfrentado a muchos pilotos en mis 28 años de carrera, me he cruzado con muchos personajes, pero algunos sobrepasan los límites, no aplican las reglas", criticó.

"Él (Verstappen) ha sobrepasado los límites, seguro. He tenido que evitar el accidente en muchas ocasiones con este tipo", añadió.

"A él no le importaba que no acabásemos, a mí sí", añadió en referencia a que el holandés llegaba a este Gran Premio con ocho puntos de ventaja, por lo que en caso de no puntuar ninguno de los dos era el beneficiado.

Red Bull indicó que Verstappen solo se limitó a cumplir la orden de dejar pasar a su rival, mientras que Mercedes ironizó con que el holandés quizás estaba "probando los frenos" delante de Hamilton.

"No entiendo por qué pisó los frenos con tanta fuerza que no pude evitar el choque con él", añadió el británico.

"No tengo la información. fue muy confuso".

Visiblemente molesto, Verstappen negó haber actuado mal en el incidente: "Frené, quería dejarle pasar, me puse a la derecha pero él no quiso adelantarme y nos tocamos", explicó.

"No sé realmente qué ha pasado", añadió.

Los comisarios de carrera están investigando el accidente y Verstappen podría ser sancionado.

"¡Fue bastante accidentado! Han pasado muchas cosas y no estoy de acuerdo con todas ellas, pero las cosas son así", había declarado el holandés de 24 años nada más bajarse del monoplaza.

Pero después se marchó del podio, negándose a participar en la habitual ceremonia de premiación.

Igualados a puntos antes de la última carrera, Verstappen cuenta con una mínima ventaja, ya que si ninguno de los dos puntúa, el título será para él por haber ganado más carreras este año (9 por 8 de su rival).

"Ha sido una pelea codo con codo como lo ha sido el resto del año", trató de relativizar el patrón de Red Bull Christian Horner.

"Mercedes está mejor de forma, pero Max ha peleado como un león este fin de semana, lo ha dado todo", añadió.

Hamilton ha ganado las últimas tres carreras, lo que le ha permitido meterse de nuevo en la pelea por el título y si lo consigue será el primer piloto en ganar ocho títulos, superando en uno el histórico récord que comparte ahora con el alemán Michael Schumacher.

"Personalmente estoy relajado. Me siento como si estuviese en el ring y listo para pelear", concluyó Horner.

