Haaland rumbo al Manchester City, Guardiola ya tiene a su deseado '9'

La Navidad se adelantó para Pep Guardiola. El técnico catalán del Manchester City dispondrá a partir de la próxima temporada de su deseado '9', después de que el club inglés y el Borussia Dortmund anunciasen este martes un principio de acuerdo para el traspaso del goleador noruego noruego Erling Haaland.

"Manchester City puede confirmar que ha llegado a un principio de acuerdo con el Borussia Dortmund para el traspaso del delantero Erling Haaland desde el 1 de julio de 2022. Este traspaso está sometido ahora a la finalización de los términos del contrato con el jugador", anunció el club inglés.

El Borussia Dortmund, que cotiza en bolsa, también emitió un comunicado para anunciar que Haaland está "cerca de comprometerse con el Manchester City".

Este mismo martes, en conferencia de prensa previa al partido aplazado de Premier League contra el Wolverhampton, Guardiola tuvo que reprimir su alegría: "El Borussia Dortmund y Manchester City me han dicho que no puedo decir nada mientras el traspaso no esté completamente concluido".

"Me encantaría poder hablar, pero (...) ya tendremos tiempo de hacerlo", añadió con una sonrisa delatadora.

El goleador de 21 años, considerado como uno de los mejores jugadores de su generación, con 85 goles en 88 partidos con el Borussia Dortmund desde su llegada en enero de 2020, era la gran prioridad del City de cara a la próxima temporada.

Y pese al inflacionario mercado de traspasos, las cifras que han trascendido están lejos de ser consideradas una locura.

El lunes, la prensa británica había dado como inminente la oficialización del traspaso, indicando que el club inglés había informado a su homólogo alemán de su intención de activar la cláusula de rescisión del jugador, fijada, según la prensa, en 60 millones de euros, por debajo de los 75 millones de los que se habían hablado en semanas precedentes.

A esa cifra, no obstante, habrá que sumarle las comisiones y las primas, además de un contrato gigantesco que firmará Haaland en Mánchester y que debería hacer inmediatamente de él uno de los jugadores mejor pagados del club y de la Premier League, con un salario estimado en 20 millones de euros por año y un contrato de cinco temporadas, equivalente al de la máxima estrella actual del campeón inglés, Kevin de Bruyne.

Era el precio a pagar por evitar que Haaland, autor de 21 goles en 23 partidos esta temporada, pudiese acabar en otro de los grandes clubes del continente que pretendía al goleador noruego, como el Real Madrid o el Bayern Múnich.

Con una media de un gol cada 87 minutos disputados en Bundesliga, muy superior a la del polaco Robert Lewandowski (1 cada 100 minutos), es la mejor de toda la historia del campeonato germano, según las estadísticas de la firma especializada Opta.

Haaland no solo brilla en la Bundesliga. La temporada pasada acabó como máximo goleador de la Liga de Campeones, con 10 tantos.

Unos números que han seducido a un City que buscaba desesperadamente un '9' para dar el paso definitivo en la Liga de Campeones y conquistar la fin el título europeo tan deseado por los dirigentes 'citizens', que esta temporada ha vuelto a escaparse al ser eliminado en semifinales por el Real Madrid (4-3 y 1-3).

Este fichaje debe además hacer olvidar el 'fiasco' de hace un año, cuando el City intentó la firma del internacional inglés Harry Kane, pero se topó con la obstinada negativa del propietario del Tottenham, Daniel Levy.

Con Haaland, el City se asegura un '9' tanto o más efectivo que el capitán de la selección inglesa y, además, siete años más joven. Quizás no sea tan participativo en el juego, pero a cambio es más rápido y más físico que Kane.

"Este tipo es absolutamente monstruoso físicamente, la gente rebota en él", destacó el exjugador Chris Sutton en los micros de la BBC.

"Es un finalizador maravilloso para ser alguien tan grande y tiene un juego de pies excelente, muy bueno en el juego aéreo y capaz de mantener el balón", añadió.

A sus 21 años y con la conocida capacidad de Guardiola para hacer progresar a sus jóvenes, el futuro no puede ser más esperanzador para Haaland.

Entre De Bruyne, Mohamed Salah o Cristiano Ronaldo, la Premier League contará con una estrella más a partir de la próxima temporada.

Y como es habitual en el Dortmund, apenas anunciado el traspaso de Haaland, el club alemán comunicó el nombre de su sucesor: el joven delantero alemán del RB Salzburgo Karim Adeyemi.

