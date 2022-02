Hace 50 años, el conflicto norirlandés convulsionó al rugby europeo

El conflicto norirlandés se invitó en 1972 al entonces Torneo de las Cinco Naciones de rugby (actual Seis Naciones, tras la inclusión de Italia). Fue en una edición que no pudo terminar, después de que Escocia y Gales rechazaran viajar a Irlanda en un contexto político marcado por la masacre del 'Bloody Sunday'.

Hace poco más de 50 años, el domingo 30 de enero de 1972, en Londonderry (Derry), paracaidistas británicos abrieron fuego sobre una manifestación pacífica de militantes católicos, matando a 13 personas.

El impacto de lo ocurrido fue enorme. Hasta entonces circunscritos a Irlanda del Norte, los "disturbios" entre republicanos (sobre todo católicos) y unionistas (sobre todo protestantes) amenazaban con extenderse al conjunto de la isla de Irlanda. Y el rugby se convirtió entonces en una víctima colateral.

El XV irlandés, tras sus victorias ante Francia e Inglaterra, comenaba a soñar con un primer título con Grand Slam (pleno de victorias) desde 1948. Pero entonces la Federación Escocesa anunció que su equipo no iría a Dublín, temiendo por la seguridad de sus jugadores.

Gales tomó la misma decisión, después de haber propuesto en vano jugar su duelo en Cardiff o en un terreno neutral. Varios de sus internacionales habrían recibido cartas de amenaza procedentes aparentemente del Ejécito Republicano Irlandés (IRA).

"La situación llevaba tensa durante mucho tiempo en Irlanda y nada hacía pensar que nuestros rivales estuvieran especialmente amenazados ese año. Si uno o dos jugadores tenían miedo de venir podrían haber enviado a otros", estima el extercera línea irlandés Fergus Slattery, de confesión católica.

El legendario segunda línea irlandés Willie-John McBride, un protestante de Irlanda del Norte, encuentra algunas circunstancias atenuantes para la decisión de Escocia y Gales: "La cuestión irlandesa era compleja, no sabían exactamente lo que pasaba. Pensaban quizás que todo el mundo luchaba en la calle aquí, cuando realmente solo era un pequeño número de individuos".

Una vez pasó el impacto y la emoción por lo ocurrido en el 'Bloody Sunday', el conflicto norirlandés sembró de dudas el futuro del torneo de rugby, salvado 'in extremis' en 1973 por una conversación telefónica entre el capitán irlandés McBride y su homólogo inglés David Duckham.

"Me llamó para testar la temperatura", cuenta 'Big Willie', que como norilandés contaba con una protección policial estrecha en cada uno de sus desplazamientos internacionales. "Me dijo que acababa de casarse y que su esposa no estaba muy contenta con la idea de que él fuera a Irlanda", recuerda.

"Le respondí que era uno de los líderes del equipo de Inglaterra y que si renunciaba se acabó, los otros le seguirían. No permitas que los terroristas ganen", añade McBride. "Me llamó a la media hora para decirme que OK. Estoy convencido desde aquel día que esa conversación salvó el partido", aseguró.

Solamente tres rugbiers ingleses rechazaron finalmente subir al avión para ese partido. Los otros viajaron, algunos con temor, hasta Dublín.

Durante el trayecto hasta su hotel en el centro de la ciudad, el tercera línea Andy Ripley se balanceó de delante a atrás en su asiento "para intentar complicar la tarea a los francotiradores".

El XV inglés fue recibido el día del partido de manera inhabitualmente afectuosa por los aficionados del Lansdowne Road.

"Recibieron una standing-ovation durante cinco minutos largos", se sorprende todavía hoy el que fuera especialista de rugby del diario Irish Times, Edmund Van Esbeck. "En ese momento preciso, las cosas volvieron de verdad a la normalidad en el rugby europeo. El deporte acababa de triunfar sobre la política", sentenció.

