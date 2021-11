Hamilton teme penalidad de cinco plazas en largada de GP de Brasil

El actual campeón de la Fórmula Uno, el británico Lewis Hamilton (Mercedes), dijo este jueves que puede ser sancionado con una penalidad de cinco puestos en la largada del Gran Premio de Brasil ante un posible cambio de motor en su carro.

Pero el temor del siete veces campeón del mundo aún no se confirma, en medio de la espera de varios equipos, entre ellos Mercedes, por los contenedores de carga, retrasados luego de la carrera de México del fin de semana pasado.

"En este momento realmente no puedo comentar nada. No lo sé, creo que los motores aún no han llegado", dijo a periodistas en Sao Paulo, donde se disputará el Gran Premio entre viernes y domingo.

"Hasta donde sé, mi motor está bien, pero lo sabremos más tarde (...) Aún no hemos podido hacer nuestra reunión de ingeniería", afirmó.

Si Mercedes decide que Hamilton debe usar el quinto motor de la temporada, el corredor recibiría una sanción automática de cinco puestos en la parrilla de salida. Eso reduciría sus posibilidades de victoria en la pelea por el título mundial con el líder, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

En el circuito de Interlagos, donde ganó en 2016 y 2018, el británico espera volver a triunfar después de tres carreras sin victorias, las dos últimas vencidas por Verstappen.

"Ellos han tenido un carro muy fuerte todo el año, el más fuerte. Creo que nosotros hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance", aseguró Hamilton.

"Este fin de semana apretaremos para ver si podemos exigir más al carro, pero anticipamos que va a ser difícil vencerlos", añadió.

Diecinueve puntos por debajo de Verstappen, Hamilton, de 36 años, insistió en que la prioridad del equipo es ganar el título de constructores, obtenido de manera consecutiva desde 2014.

A falta de cuatro etapas, Mercedes le lleva una ventaja a Red Bull de apenas un punto.

"Si soy totalmente honesto, no estoy pensando en mí (...) Por supuesto que quiero ganar el campeonato de pilotos, pero el de equipos es muy importante por los recursos que obtienes para desarrollo y por las personas que trabajan en la fábrica", señaló.

Ante los retrasos en las llegadas de los cargamentos desde México, atribuidos al mal clima, la Fórmula Uno relajó los plazos en la preparación de los vehículos.

Normalmente, las escuderías deben someter sus coches a control técnico 18 horas antes de los primeros entrenamientos libres, programados para el viernes al mediodía. Ahora, el plazo fue reducido a tres horas antes del inicio de las prácticas.

La decisión de correr durante tres fines de semana consecutivos en países tan distantes entre sí (México, Brasil y Catar) acumuló presión sobre la logística necesaria para el desarrollo de la recta final de la temporada.

Sin embargo, la F1 aseguró que los retrasos seguramente no tendrán un impacto mayor sobre las actividades de este fin de semana, pues se espera que los equipamientos faltantes lleguen este jueves.

El jefe de Haas, Gunther Steiner, afirmó que su equipo no tiene algunas partes de los coches, incluidos los motores.

"Creo que nos faltan las cajas de herramientas. Sin ellas, no puedes trabajar", apuntó.

"Creo que saldremos bien de esta", confió Steiner. "Pero si tenemos este inconveniente la próxima semana [en Catar], creo que habrá mayores consecuencias".

str-raa/mls/gfe