Hansi Flick dice que no dimitirá a pesar de la debacle alemana

El seleccionador de Alemania, Hansi Flick, descartó dimitir a pesar de la eliminación de su equipo en la fase de grupos del Mundial de Catar-2022, este jueves, en declaraciones a la televisión ARD de su país.

"Trabajar con este equipo me motiva. Pero después de este partido, no es el momento de hablar de lo que viene. Disfruto, tenemos un buen equipo y buenos jugadores que están llegando. Eso (la continuidad en el puesto) no dependerá de mí", explicó el exentrenador del Bayern de Múnich.

Flick prometió "un análisis muy rápido" de los motivos de este fracaso y admitió que la decepción ha sido "enorme".

"Mi equipo y yo mismo hemos hecho un buen trabajo, hemos preparado bien a la selección", se defendió.

En la perspectiva de la selección alemana está principalmente la Eurocopa, donde el país será el anfitrión en 2024.

Por segunda vez consecutiva, Alemania abandona el Mundial al término de la primera fase, a pesar de una victoria 4-2 contra Costa Rica este jueves, que fue insuficiente para abrir la puerta de los octavos de final, después de la derrota en el debut ante Japón (2-1) y el empate (1-1) de la segunda jornada contra España.

"El resultado no miente, pero tenemos jugadores que juegan en los mejores clubes del mundo, y tenemos la calidad", aseguró Flick en su conferencia de prensa post-partido.

"Creo que para el futuro del fútbol alemán necesitamos hacer las cosas diferentes en los entrenamientos. Durante muchos años hemos hablado de nuevos porteros, nuevos laterales. Lo que siempre ha sido bueno en el fútbol alemán es que siempre hemos defendido bien. Esos elementos los necesitamos, necesitamos cosas básicas", agregó.

Flick, de 57 años, dijo que "todo el mundo está decepcionado" por la eliminación en la primera ronda, la segunda consecutiva tras Rusia-2018, y lamentó las opciones de gol desperdiciadas en los tres juegos que su equipo jugó en Catar.

"Nosotros tenemos nuestra culpa también, si vemos los partidos, los goles encajados, todo es nuestra culpa, estoy convencido de que teníamos soluciones, tuvimos muchas ocasiones contra España en la primera parte, también frente a Japón, hay que utilizar esas ocasiones. Estaríamos en una situación diferente en caso de haberlo hecho", agregó.

Alemania terminó tercera del Grupo E con 4 unidades, por detrás del sorpresivo líder Japón, que venció 2-1 a España (segunda, con 4 puntos pero mejor diferencia de gol que los alemanes) en un juego paralelo jugado en el estadio Khalifa. Costa Rica cerró la zona con tres.

"Nos acaban de eliminar de la Copa del Mundo, si me conocen y conocen a mis equipos, saben que intentaré levantarnos lo mas rápido posible para ver cómo va a ser el futuro, veremos cómo podremos implementar nuestra idea", añadió.

"Tenemos que intentar seguir un camino diferente y ese es uno de los pasos que tenemos que tomar ahora, y lo vamos a hacer rápidamente", cerró.

raa-dr/mcd