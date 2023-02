Harry Styles gana el Grammy al Álbum del año

Harry Styles se llevó el codiciado Grammy al Álbum del año este domingo en Los Ángeles, sorprendiendo en una categoría en la que muchos apostaban por grandes favoritas como Beyoncé y Adele.

"Esto no me pasa con mucha frecuencia, muchas, muchas gracias", dijo la sensación del pop al recibir el premio con su "Harry's House", su tercer disco con acústicas suaves y sintetizadores que se complementan con letras personales.

Además de Beyoncé y Adele, Styles destronó otros fuertes competidores como el rapero y ganador del Pulitzer, Kendrick Lamar, y el astro puertorriqueño Bad Bunny, quien hizo historia al ser nominado a la categoría con un álbum totalmente grabado en español.

Styles, quien cantó su masivo éxito "As It Was" para la crema de la música reunida en la arena Crypto.com de la ciudad californiana, ganó más temprano el gramófono al Mejor álbum pop del año con la misma producción.

"Este álbum, de comienzo a fin, fue la mejor experiencia de mi vida", agradeció su primer premio de la noche el cantautor de 29 años.

El trabajo, uno de sus más personales hasta ahora, marca la evolución de un galán de una banda de chicos que atraía a masas de adolescentes a un galán para todos los gustos.

La producción se siente como la banda sonora de una tarde soleada en California, estructurada en torno a las composiciones líricas de Styles.

Pero con una dura competencia con megaestrellas como Beyoncé y Adele, el gramófono parecía distante.

Styles, conocido además por su estilo extravagante en escena, contaba ya con un Grammy a su nombre, por lo que este domingo eleva el placar a tres.

