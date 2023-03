"Hay que intentar para a Vinicius", advierte Fabinho

El centrocampista brasileño del Liverpool Fabinho advirtió este martes que tendrán que vigilar a su compatriota Vinicius, al que consideró "el principal jugador" del Real Madrid, para tener una posibilidad de pasar a cuartos de la Champions.

"'Vini' está en un momento tremendo, desde la pasada temporada es uno de los principales jugadores del Real Madrid", dijo Fabinho, en la rueda de prensa previa a la vuelta de octavos de Champions el miércoles en el Santiago Bernabéu.

"En la ida demostró por qué es uno de los jugadores más decisivos del fútbol mundial hoy", añadió Fabinho.

"El primer gol es algo que se sacó de la nada. Será un desafío pararlo, pero si queremos tener chances de pasar la eliminatoria hay que dejar menos espacio a 'Vini' e intentar pararlo", insistió el centrocampista del Liverpool.

"El foco no puede estar solo en Vinicius, pero sabemos que tal vez es el principal jugador del Real Madrid y hay que intentar pararlo", insistió Fabinho.

Pese a llegar al Bernabéu con la presión de tener que marcar tres goles para alcanzar la prórroga, Fabinho considera que "hay que tener la cabeza fría".

"No es fácil venir a un estadio como el Bernabéu con 0-3 abajo en el marcador, pero es importante no salir ya desesperados desde el principio. Necesitamos marcar, pero lo más importante es no conceder más goles", afirmó.

"Está muy difícil para nosotros, pero no está perdido", concluyó Fabinho.

