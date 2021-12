"Hay que seguir trabajando", afirma Araújo

El central del Barcelona Ronald Araújo lamentó la eliminación este miércoles en Champions tras caer 3-0 con el Bayern de Múnich, pero recordó que acaban de empezar con su nuevo técnico y "hay que seguir trabajando".

"Es una lástima porque veníamos muy ilusionados, hay que seguir trabajando, creo que el no clasificarnos no es de este partido, es de antes", dijo Araújo a Movistar+.

"Es una pena este resultado, pero a pesar del resultado tenemos que competir y competir y así van a llegar los resultados. Tenemos un gran equipo, hay que seguir trabajando en actitud, en todo, para seguir adelante porque todavía queda mucho", aseguró.

Preguntado por si esta eliminación es la prueba de que el Barcelona no está al nivel para competir en Europa, Araújo consideró que "no estamos entre los mejores porque si no habríamos pasado, pero también confío en el gran equipo que tenemos para el resto de la temporada".

"No hicimos una gran fase de grupos, esa es la realidad porque si no, habríamos clasificado", añadió.

"Hicimos partidos muy buenos como el del Benfica que podíamos haber ganado y sentenciado la clasificación", recordó.

"Es una pena porque hay un grupo espectacular, pero esto recién empieza con el nuevo staff y creo que hay que seguir trabajando para que vengan los resultados buenos", consideró.

Mirando a la Europa League, el central uruguayo aseguró que "el objetivo es ganarla, es la competición que tenemos enfrente, somos el Barça y hay que ir a ganar y competir".

gr/psr