"He madurado mucho, antes era muy egoísta", afirma Kyrgios tras triunfo en US Open

Tras su victoria del domingo frente a Daniil Medvedev, número uno mundial, el tenista australiano Nick Kyrgios dijo que logró dejar atrás sus épocas más oscuras porque se cansó de "defraudar a la gente".

Kyrgios, un talento extraordinario limitado hasta ahora por su carácter volcánico, superó en cuatro sets a Medvedev en los octavos de final del Abierto de Estados Unidos, ratificando que se encuentra en el mejor momento de su carrera.

Pregunta: "¿Cuál es su impresión del partido?

Respuesta: "El primer set fue el más importante. Si él lo hubiera ganado hubiera sido casi imposible remontar. Creo que jugué de la manera correcta. En el tercer y cuarto set jugué tan libre, simplemente me estaba divirtiendo".

P: "Tras perder la final de Wimbledon contra Novak Djokovic dijo que, de haber vencido, ya no tendría la misma motivación para pelear por los Grand Slams. ¿Cómo describiría su motivación ahora mismo?

R: "Siento que juego por mucho más que por mí mismo. Tengo mucha gente, mucho apoyo, aunque también mucha gente duda de mí y trata de hundirme todo el tiempo.

Solo intento no defraudar a la gente (...) He estado trabajando muy duro y tengo mucha motivación".

P: ¿Esta es la mejor actuación de su carrera?

R: "Estoy más bien orgulloso de la forma en que me he recuperado después de todo. He pasado por situaciones muy duras mentalmente y por lugares que daban mucho miedo".

P: ¿De dónde cree que proviene el salto que dio en Wimbledon y ahora en Nueva York?

R: "Al principio de año analicé lo que tenía que mejorar y he trabajado mucho en ello.

Lo pasé tan duro mentalmente durante los primeros seis, siete años de mi carrera (...) Si miro atrás, todo ha sido un proceso de aprendizaje hasta ahora, porque he madurado mucho. Ahora lo acepto todo, tanto si juego mal como bien, y sigo siendo el mismo. Antes estaba demasiado pendiente de los altibajos y me agotaba".

P. ¿Aceptarse a sí mismo forma parte de este proceso?

R: "Cuando lo pasaba mal mentalmente, yo era muy egoísta. Me sentía mal, no quería jugar. Estaba defraudando a las personas más cercanas y no quise seguir haciéndolo.

Siento que ahora estoy haciendo que la gente se sienta orgullosa, que no se dicen tantas cosas negativas sobre mí. Solo quería darle la vuelta a la narrativa. Me sentía tan deprimido todo el tiempo, sentía lástima por mí mismo y quería cambiar eso. Me queda mucho por dar al deporte".

