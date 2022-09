Hirving Lozano rescata a México en un duro amistoso ante Perú

Con un gol a última hora de Hirving Lozano, México derrotó 1-0 a Perú este sábado en un igualado amistoso celebrado en la ciudad estadounidense de Pasadena (California) con un espectacular ambiente en las gradas.

El 'Chucky' Lozano anotó en el minuto 85 desatando el júbilo en el emblemático estadio Rose Bowl, al que acudieron 62.729 aficionados, la mayoría de ellos mexicanos que querían apoyar al 'Tri' antes de su próxima participación en el Mundial de Catar.

La diana del punta del Nápoles terminó con una sequía de tres amistosos consecutivos sin anotar para el 'Tri' y asestó una derrota al técnico Juan Reynoso en su debut en el banquillo de la selección peruana.

México, que el martes jugará otro duelo preparatorio ante Colombia en Santa Clara (California), volvió a exhibir una preocupante falta de ideas ofensivas pero esta vez fue capaz de materializar su único disparo entre los tres palos.

"Poder ganar nos da tranquilidad", reconoció el cuestionado seleccionador mexicano, Gerardo Martino.

"Buscaremos seguir mejorando pero ahora dentro de una dinámica más positiva porque en el último año este tipo de partidos los hubiéramos terminado perdiendo", afirmó el estratega argentino.

Perú, en cambio, no culminó ninguna de sus ocasiones en el arranque de una nueva etapa bajo el mando de Reynoso, el técnico que debe levantar una selección aún traumada por la derrota por penales ante Australia en la repesca a Catar-2022.

"A nadie le gusta perder (...) pero hoy el rendimiento fue bastante bueno, mucho mejor de lo que esperaba, y el resultado se define en una táctica fija", consideró Reynoso.

El choque también sirvió para que el veterano mediocampista Andrés Guardado, que entró de relevo en el minuto 68, empatara a Claudio Suárez como el jugador mexicano con más partidos con la selección, un total de 178.

A dos meses de su estreno mundialista, donde le esperan Argentina, Polonia y Arabia Saudita en el Grupo C, México vivió una primera despedida de la enorme y fiel afición con la que cuenta en Estados Unidos.

Las gradas del centenario Rose Bowl, teñidas del verde de las camisetas de los aficionados del 'Tri', pudieron cantar a todo pulmón rancheras que sonaban desde la megafonía antes y durante el partido.

Tras entonar la emblemática 'El Rey' y los himnos nacionales, el juego arrancó con ambos equipos en pugna por el control del juego en el mediocampo y escasas llegadas al área.

La primera ocasión se demoró 19 minutos con un córner cabeceado fuera por Henry Martín.

Con poca presencia en el juego, el delantero del América no logró hacer méritos para que Martino le entregue la codiciada plaza de nueve del 'Tri', para la que Martino aún espera contar en Catar con el lesionado Raúl Jiménez (Wolverhampton).

En el minuto 28, solo tres después de que corearan el 'Cielito lindo', los aficionados mexicanos se llevaron un buen susto con un envenenado centro al área del 'Tri' que el punta André Carrillo cabeceó cerca del poste.

Poco antes del descanso fueron los miles de seguidores peruanos los que se hicieron sentir para reclamar un penalti no señalado por mano del defensa Héctor Moreno.

El 'Tri', que encadenaba tres amistosos y medio sin anotar, seguía sin ver puerta cuando el veterano Javier 'Chicharito' Hernández, que jugaba a la misma hora con su LA Galaxy, lograba un doblete ante el San Jose Earthquakes y llegaba a 17 goles en la temporada de MLS.

Martino, presionado desde hace meses para convocar al 'Chicharito', recalcó esta semana que no cuenta con el ex delantero del Real Madrid.

Decepcionados por el rendimiento de su equipo, aficionados mexicanos lanzaron por primera vez el grito homofóbo cuando sacaba de puerta el arquero peruano, aunque esta vez el juego no fue detenido.

Lozano salvó la fiesta a cinco minutos del tiempo reglamentario al remachar de un zurdazo en el segundo palo un cabezazo de César Montes tras un córner.

El gol acabó con más de 300 minutos de sequía del equipo mexicano y concedió un respiro a Martino, sobre el que volvieron a arreciar críticas porque el viernes prefirió ver el amistoso de Argentina ante Honduras que dirigir el entrenamiento a puertas abiertas de su equipo.

"Está claro que no solamente el hincha, también los periodistas y el rival puede meterse dentro de la cancha entonces nosotros terminamos la preparación del partido 48 horas antes", dijo sobre su ausencia. "Como yo no tenía nada que hacer con los futbolistas me pareció mejor ver a Argentina que estar en la cancha".

"Está claro que la situación no es cómoda pero me siento feliz, ilusionado y con ganas de afrontar este desafío", recalcó Martino sobre los cuestionamientos que recibe por sectores periodísticos y de la afición desde las irregulares eliminatorias de Concacaf.

