Honduras investiga procedencia de los 68.000 dólares incautados a senadora colombiana

La justicia hondureña investiga la procedencia de 68.000 dólares en efectivo incautados a la senadora electa colombiana Piedad Córdoba, retenida en Honduras el miércoles por no declarar el dinero antes de abordar un vuelo para salir del país.

"La senadora fue retenida provisionalmente en el aeropuerto por portar dólares que, según su propia versión, eran propiedad de un empresario colombiano que ella misma identificó en Tegucigalpa", dijo el gobierno de Honduras en un comunicado.

La información fue enviada al Ministerio Público "para su correspondiente investigación (...) Nos solidarizamos con la senadora y respetamos su presunción de inocencia", añadió.

El gobierno indicó que el martes 24 Córdoba pidió una audiencia con la presidenta Xiomara Castro "y fue recibida como amiga y política".

Las autoridades hondureñas divulgaron fotografías de los paquetes de dólares detectados por rayos X e incautados a la senadora electa en el aeropuerto.

"No estoy detenida por absolutamente nada, eso no es cierto (...) Es un contrato de asesoría que yo tengo con un grupo importante, estuvimos trabajando dos días (...) y ya me pagaron y eso es todo", declaró Córdoba a la colombiana Radio Caracol.

El caso puede tener un impacto en Colombia, que celebra elecciones presidenciales en cuatro días.

Córdoba fue electa senadora en marzo pasado como parte de la campaña de Gustavo Petro (izquierda), el favorito en los comicios del domingo, y debe asumir el cargo el 20 de julio.

Desde Bogotá, Petro dijo a Radio Caracol que "Piedad Córdoba está separada de la campaña. Sus problemas de tipo judicial debe resolverlos, es la justicia la que dirá que es lo que hay ahí (...) es a ella a la que hay que preguntarle, yo no tengo ni idea cuál puede ser el motivo de ese dinero es su cartera".

Desde abril, Petro separó a Córdoba de su coalición de fuerzas de izquierda hasta que resuelva los casos judiciales en los que están envuelta.

Y ha dicho que aprobaría su extradición de ser solicitada por la justicia de Estados Unidos.

De acuerdo a las normas internacionales, todos los pasajeros deben hacer una declaración de aduanas cuando lleven más de 10.000 dólares, una medida que busca prevenir el lavado de activos.

El portavoz de la fiscalía hondureña, Yuri Mora, indicó a la AFP que según las reformas a la ley de lavado de activos si alguien transporta una suma superior a ese monto y no la declara se le "incauta el dinero hasta que pueda justificar".

"Mientras tanto [la persona] puede seguir con su viaje y tiene esos 30 días para poder justificar el origen lícito del dinero", subrayó.

El director del Instituto Nacional de Migración (INM), Allan Alvarenga, dijo que Córdoba "no está detenida" sino "solo retenida provisionalmente para asuntos de investigación en un tema administrativo para que se pueda determinar la procedencia del dinero no declarado".

El gobierno hondureño indicó en el comunicado que Córdoba ingresó el domingo pasado a Tegucigalpa, procedente de Colombia, para "participar en actividades de varias organizaciones de mujeres y derechos humanos".

nl/lbc/yow