Idris Elba defiende a los agricultores en Davos, donde una vez fue DJ

La última vez que el actor británico Idris Elba estuvo en Davos durante el Foro Económico Mundial, fue para trabajar como DJ en una fiesta con la estrella del R&B Mary J. Blige.

Casi una década después, el polifacético artista vuelve a la localidad alpina suiza con su esposa, Sabrina Dhowre Elba, en un papel muy diferente: como defensor de la seguridad alimentaria y de los pequeños agricultores africanos.

En 2014 su mensaje era "pasadlo bien, chicos", dijo Elba, que lleva haciendo de pinchadiscos desde los 14 años, en una entrevista a la AFP durante el Foro Económico Mundial (WEF) de este año.

"Había gente muy, muy interesante como público, pero no es nada comparado con estar aquí esta vez", dijo Elba, ya que hay "mucha más" responsabilidad.

El actor es conocido, entre otros, por sus papeles icónicos en las series 'The Wire' y 'Luther' o por su interpretacion en el cine de Nelson Mandela en "Mandela: Long Walk to Freedom".

Elba y su esposa, embajadores de buena voluntad del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) de la ONU, están en Davos para instar a la élite empresarial y política mundial a hacer más por ayudar a los pequeños agricultores de África.

"Tenemos objetivos específicos y mensajes concretos que transmitir mientras estemos aquí", declaró Elba, explicando que "ha sido una experiencia muy diferente a la primera vez" que estuvo en Davos.

La pareja fue galardonada el lunes con el premio Crystal Award del WEF y Elba recordó que los pobres de este mundo buscan inversiones, no solo ayudas y limosnas.

"La gente escucha, los gobiernos dan un paso al frente, pero no lo suficiente", dijo por su parte a la AFP Sabrina Dhowre Elba, su esposa, una modelo somalí-canadiense.

"Por eso estamos aquí y seguimos golpeando puertas (...) porque tenemos que dar el doble, el triple, el cuádruple o el quíntuple de pasos porque la necesidad está ahí", afirmó.

"Necesitamos soluciones a largo plazo que ayuden a la gente a emprender, a salir de la pobreza, a sentirse orgullosa y a trabajar", apuntó.

El actor que interpretó a un despiadado señor de la guerra africano en "Beasts of No Nation" ofrece en Davos una imagen muy distinta.

"Lo que me motiva es la injusticia de que la mitad del mundo coma y la otra mitad no coma, y que la mitad del mundo cause un daño considerable a nuestro planeta y la otra mitad no contribuya [al cambio climático] pero pase hambre y sufra más ese daño", dijo Elba a AFP.

"Eso es injusto. Si esto es una película, estos son los malos y estos los buenos, y eso es lo que me motiva", aseguró.

En Davos, la pareja de estrellas está acompañada por un hombre al que Elba describe como su "intrépido líder", el presidente del FIDA, el español Álvaro Lario.

"Se nota en la pasión que transmiten, no están construyendo un mensaje de la nada. Realmente creen en él", afirma Lario.

A finales del año pasado, los Elba crearon la Elba Hope Foundation para impulsar su labor en materia de seguridad alimentaria, cambio climático y cuestiones de género y juventud.

