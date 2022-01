Immobile da triunfo a Lazio y vuelve a liderar los goleadores en Serie A

La Lazio se impuso tranquilamente en su visita al colista Salernitana por 3 a 0, este sábado en la 22ª jornada de la Serie A, gracias sobre todo a un doblete de Ciro Immobile, que regresa a lo más alto de la tabla de máximos anotadores.

Immobile consiguió sus dos zarpazos en menos de diez minutos. Su primer gol llegó en el minuto 7, asistido por Sergej Milinkovic-Savic, y luego en el 10, con pase entonces de Pedro Rodríguez.

Con 17 tantos en esta Serie A, Immobile supera ahora en uno al serbio Dusan Vlahovic (Fiorentina), que suma 16.

Immobile pudo haber logrado más en el partido de este sábado, pero un remate suyo de cabeza dio en el larguero en el 36).

Tras su gran partido, Immobile aprovechó para lanzar un mensaje a los 'tifosi' que critican su rendimiento con la selección italiana: "Soy campeón de Europa (con la Azzurra en la Eurocopa el pasado año) y mis estadísticas hablan por sí solas. He ganado la Bota de Oro (mejor goleador de Europa), he sido tres veces el vencedor de la tabla de goleadores de la Serie A. Son cosas que hablan elocuentemente, no necesito entrar en polémicas", declaró al micrófono de DAZN.

El otro gol del Lazio en el terreno del colista lo firmó el argentino Manuel Lazzarri (66).

El Lazio se pone provisionalmente sexto, tres puntos por delante de la Fiorentina (7ª) y de la Roma (8ª), que reciben al Génova (19º) el lunes y al Cagliari (18º) el domingo, respectivamente.

La frágil defensa del Lazio se mantuvo este sábado a cero, por primera vez desde hace más de dos meses, precisamente desde el duelo ganado 3-0 a la Salernitana el 7 de noviembre en la primera vuelta del campeonato.

El club de Salerno, que hasta finales de 2021 tuvo en su propiedad al patrón del Lazio Claudio Lotito, perdió así claramente en su primer partido en casa desde la llegada del nuevo propietario, el empresario italiano Danilo Iervolino.

Debilitada por la ausencia de media docena de jugadores por el covid-19 y del francés Franck Ribery por lesión, la Salernitana sigue a seis puntos del primer equipo en zona de salvación, el Unione Venezia (17º).

En el primer partido del sábado, el Torino subió al noveno puesto, no lejos de los puestos europeos, al ganar 2-1 a la Sampdoria.

Es el cuarto triunfo en cinco partidos para el Torino.

En el último partido del sábado, la Juventus (5ª) tratará de ganar al Udinese (14º) para no perder el paso en la carrera por los puestos de Champions.

El domingo, el líder Inter de Milán tiene un desplazamiento difícil, al terreno del Atalanta (4º).

Los 'nerazzurri' llegan a esta jornada con un punto de ventaja sobre el segundo, el AC Milan, que recibirá el lunes en San Siro a La Spezia (16ª).

-- Resultados de la 22ª jornada de la Serie A:

- Sábado:

Sampdoria - Torino 1 - 2

Salernitana - Lazio 0 - 3

(19h45 GMT) Juventus - Udinese

- Domingo:

(11h30 GMT) Sassuolo - Hellas Verona

(14h00 GMT) Unione Venezia - Empoli

(17h00 GMT) Roma - Cagliari

(19h45 GMT) Atalanta - Inter

- Lunes:

(17h30 GMT) Bolonia - Nápoles

Milan - Spezia

(19h45 GMT) Fiorentina - Génova

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Inter 49 20 15 4 1 51 16 35

2. Milan 48 21 15 3 3 46 23 23

3. Nápoles 43 21 13 4 4 37 15 22

4. Atalanta 41 20 12 5 3 44 26 18

5. Juventus 38 21 11 5 5 32 21 11

6. Lazio 35 22 10 5 7 46 39 7

7. Fiorentina 32 20 10 2 8 34 29 5

8. Roma 32 21 10 2 9 35 28 7

9. Torino 31 21 9 4 8 29 20 9

10. Sassuolo 28 21 7 7 7 36 33 3

11. Empoli 28 21 8 4 9 34 42 -8

12. Bolonia 27 20 8 3 9 28 33 -5

13. Hellas Verona 27 21 7 6 8 37 35 2

14. Udinese 20 19 4 8 7 28 34 -6

15. Sampdoria 20 22 5 5 12 29 40 -11

16. Spezia 19 21 5 4 12 21 41 -20

17. Unione Venezia 17 20 4 5 11 18 37 -19

18. Cagliari 16 21 3 7 11 21 42 -21

19. Génova 12 21 1 9 11 20 39 -19

20. Salernitana 11 20 3 2 15 13 46 -33

bur-alu/dep/dr/psr