Indígenas y estudiantes de Ecuador prolongan protestas contra gobierno

Indígenas ecuatorianos bloquearon carreteras y estudiantes y trabajadores marcharon en Quito, en el cuarto día de protestas contra el alto costo de la vida y el gobierno del conservador Guillermo Lasso, que relanzó un llamado a diálogo.

Cortes de carreteras con barricadas y quema de llantas ocurren desde el lunes en la mayoría de las 24 provincias del país, con enfrentamientos que dejan al menos una treintena de heridos entre manifestantes, militares y policías, y un número similar de detenidos.

Los indígenas ecuatorianos reclaman principalmente la reducción de los precios de los combustibles: entre mayo de 2020 y octubre de 2021, el diésel subió 90% y la gasolina extra, 46% (1,75 a 2,55).

"Estamos fatal (...) No se puede sobrevivir con un sueldo básico de 425 dólares", dijo a la AFP Brenda Pérez, una estudiante universitaria de 24 años.

Una caravana, que ocupó cuatro cuadras, avanzó con gritos de "fuera Lasso, fuera" hasta el centro histórico de Quito, donde está el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo.

Los manifestantes también portaron carteles en los que se leía "únete pueblo por una vida digna".

Pero en la plaza de Santo Domingo, a unas cuadras de la sede presidencial, la marcha fue dispersada por bombas lacrimógenas lanzadas por los policías.

En una alocución transmitida en la noche por canales de televisión, Lasso relanzó el llamado a conversar a la poderosa y opositora Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que lidera las manifestaciones para demandar una rebaja de precios de combustibles.

Ecuador exporta petróleo, pero importa combustibles que vende con subsidios, destinando para ello millonarios recursos.

"Tenemos que sentarnos en una mesa, juntos buscar soluciones. El diálogo es la mejor salida", dijo el gobernante, un exbanquero de derecha de 66 años.

"Hemos insistido en nuestra disposición al diálogo. Varias organizaciones se han ofrecido a mediar: la Iglesia, Naciones Unidas y universidades. Bienvenidos todos ellos", agregó.

Sin embargo, no hay visos de solución. El titular de la Conaie, Leonidas Iza, considera que el Ejecutivo no ofrece garantías para entablar tratativas porque en el último año no ha atendido pedidos de los pueblos originarios, que representan un millón de los 17,7 millones de ecuatorianos.

"Mientras no tengamos esta respuesta, continuamos las acciones de movilización en todo el territorio nacional, hasta lograr que el gobierno despierte de su indiferencia", dijo por las redes sociales de su organización.

Pero el gremio del transporte de carga, que el miércoles cerró una vía de acceso a Quito, se reunió con el mandatario en Carondelet, lo que fue tildado de "positivo" por el Ejecutivo.

Los indígenas reportan un total de 14 heridos en incidentes.

De su lado las autoridades reportan diez militares y ocho policías lesionados, así como 29 manifestantes detenidos. Otros once policías y un fiscal fueron retenidos temporalmente por manifestantes, según fuentes oficiales.

Lasso dijo que está listo para "impedir que las movilizaciones se vuelvan más violentas, a utilizar dentro del marco de la ley el uso progresivo de la fuerza".

El gobierno y la Conaie sostuvieron negociaciones el año pasado, sin resultados. Tras esos encuentros, Lasso e Iza se han lanzado dardos: el primero lo llamó "anarquista" y el segundo tachó de "fascista" al mandatario.

En las primeras horas del jueves, pequeños grupos de indígenas se concentraron en el sur de Quito ante una fuerte presencia policial, que despejó vías cerradas con neumáticos en llamas, troncos y rocas.

"Aquí estamos por el alto costo de la vida. La subida del precio del combustible nos ha afectado mucho en nuestros campos", dijo a la AFP José Pallo, un indígena de la localidad de Saquisilí (sur).

Un camión que transportaba a manifestantes volcó en la capital, dejando doce heridos, según los bomberos. El vehículo llevaba pegado un cartel con la leyenda "Presentes al paro ¡Fuera Lasso!".

La Conaie, que participó en revueltas que derrocaron a tres mandatarios entre 1997 y 2005, señaló que presentó el lunes ante el Ejecutivo un pliego con diez demandas.

Entre ellas resaltan la regulación del precio de los productos agrícolas y la renegociación de deudas de cuatro millones de familias con la banca.

El gobierno sostiene que ha ido atendiendo los pedidos. El jueves divulgó un decreto para controlar los precios de los productos de la canasta básica, con el fin de evitar la especulación.

Las protestas afectan al sector productivo, incluyendo el petrolero con la paralización de pozos en la selva amazónica.

El ministro de Producción, Julio Prado, indicó que las pérdidas por las protestas ascienden a 20 millones de dólares. Más de una semana de manifestaciones en 2019 provocaron perjuicios económicos por 800 millones de dólares.

sp-pld/rsr