Investigación abierta por acoso moral y sexual contra presidente de la Federación Francesa de Fútbol

Una investigación por acoso moral y acoso sexual fue abierta el lunes, tras la notificación de una "ofensa sexista", contra el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graët, indicó este martes la fiscalía de París, preguntada por la AFP.

La notificación fue efectuada tras el testimonio de Sonia Souid, agente de varios internacionales franceses, recogida por los auditores de la Inspección General de la Educación, del Deporte y de la Investigación (IGESR), según el diario Le Monde.

Sonia Souid hizo público su testimonio la semana pasada, ante el diario L'Equipe y la radio RMC, sobre el comportamiento sexista del presidente de la FFF desde 2011.

"Me dijo cara a cara, en su apartamento, muy claramente, que si yo quería me podía ayudar, pero tenía que pasar por el dormitorio", afirmó.

Evocando sus encuentros profesionales con Le Graët, la agente explicó que "cada vez tenía el sentimiento de que la única cosa que le interesaba, y pido perdón por hablar vulgarmente, eran mis tetas y mi culo".

El 11 de enero Le Graët fue "apartado" de la presidencia de la federación por el comité ejecutivo.

Preguntado el sábado por la AFP, el ministerio de Deportes precisó que la ministra Amélie Oudéa-Castéra había sido informada de la notificación de "ofensa sexista" pero que no quería hablar sobre el tema.

"Acabo de conocer con sorpresa un artículo de Le Monde en el que hay fugas sobre el informe provisional en curso de preparación (de la IGESR)", señaló el sábado Le Graët en una declaración transmitida a la AFP.

"Por el momento no conozco ni los hechos que me son reprochados ni las personas que están en el origen. Más generalmente me sorprende que informaciones puedan ser divulgadas incluso cuando el informe provisional no ha sido transmitido y yo no he estado en la posición de hacer observaciones sobre el mismo", añadió.

La investigación ha sido confiada a la brigada de represión de la delincuencia contra la persona (BRDP).

