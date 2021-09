Irán es "transparente" acerca de sus actividades nucleares (presidente)

El presidente iraní Ebrahim Raisi afirmó este miércoles que su país es "transparente" acerca de sus actividades nucleares, al día siguiente de la publicación de un duro informe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en el que denuncia la falta de cooperación de Teherán.

"La cooperación seria de la República Islámica con el OIEA es un ejemplo claro de la voluntad de Irán de mostrar transparencia en sus actividades nucleares", dijo Raisi en una entrevista telefónica con Charles Michel, presidente del Consejo Europeo.

"Naturalmente, en caso de enfoque no constructivo del OIEA, no es razonable esperar una respuesta constructiva de parte de Irán. Por otra parte, las acciones no constructivas perturban de manera natural el proceso de negociación", agregó Raisi, según un comunicado de la presidencia.

El OIEA denunció el martes la falta de cooperación de Irán, que afecta gravemente según el organismo su misión de vigilancia de programa nuclear de Teherán, en medio de un bloqueo en las negociaciones para salvar el acuerdo internacional de Viena de 2015.

"Desde febrero de 2021, las actividades de supervisión y control se vieron seriamente obstaculizadas por la decisión" de las autoridades iraníes de limitar las inspecciones, aseguró en su informe la agencia de la ONU.

El Consejo de Gobernadores del OIEA discutirá la próxima semana sobre este documento en una reunión celebrada en un momento en que el acuerdo nuclear de 2015 es prácticamente letra muerta.

