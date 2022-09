Irán frente al CIJ para recuperar sus activos congelados en Estados Unidos

Irán defiende su caso el lunes ante el más alto tribunal de las Naciones Unidas para recuperar cerca de 2.000 millones de dólares de activos congelados en Estados Unidos, acusado por Teherán de haber creado una "industria del juicio" contra la República Islámica.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), que tiene su sede en La Haya, celebra esta semana las primeras audiencias sobre el fondo del asunto, cuando las interminables negociaciones nucleares con Irán están totalmente bloqueadas.

La República islámica inició ese procedimiento a mediados de 2016 con la finalidad de obtener el desbloqueo de sus fondos, luego de que la Corte Suprema estadounidense acabara de autorizar su incautamiento.

Un tribunal de Estados Unidos decidió antes que esas sumas debían ser bloqueadas para indemnizar a los estadounidenses víctimas de ataques terroristas, un procedimiento considerado ilegal por Irán.

Las sumas eran reclamadas por mil víctimas y familias de víctimas de atentados fomentados o apoyados por Irán, según la justicia estadounidense.

Entre ellos figuran especialmente los allegados de los 241 soldados estadounidenses muertos el 23 de octubre de 1983 en dos atentados suicidas que afectaron los contingentes estadounidense y francés de la Fuerza multinacional de seguridad en Beirut.

El representante de Irán, Tavakol Habibzadeh, declaró el lunes ante la CIJ que la decisión de los tribunales estadounidenses abría el camino a miles de millones de dólares de indemnización y daños punitivos mediante sentencias en rebeldía.

"Al hacerlo, Estados Unidos creó una verdadera industria de litigios contra Irán y las empresas iraníes", añadió Habibzadeh.

Otro abogado de Irán, Vaughan Lowe, destacó que Teherán "niega ser responsable de las lesiones sufridas por estas víctimas" de ataques terroristas.

"La legislación de Estados Unidos no se ocupa de las pruebas, la atribución ni la responsabilidad", afirmó Lowe. "No importa probar que Irán es culpable en un caso particular. Primero es la sentencia y luego el veredicto", añadió.

En la queja ante la CIJ, Irán argumenta que Estados Unidos violó un tratado bilateral firmado en 1955 por el shá de Irán con el gobierno estadounidense, sobre las relaciones económicas y los derechos consulares.

Ese tratado fue firmado antes de la revolución islámica de 1979 en Irán, que marcó el fin de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos.

En 2019, la CIJ se declaró competente en el caso y rechazó una reclamación de Washington, que consideraba que Irán tiene las manos manchadas por sus presuntos lazos con el terrorismo.

No es la primera vez que Estados Unidos ve esos argumentos refutados por la CIJ. Tras la retirada estadounidense en 2018 del acuerdo sobre el tema nuclear iraní, la jurisdicción había ordenado a la administración Trump poner fin a nuevas sanciones contra Irán teniendo como objetivo los bienes para usarlos con fines humanitarios.

Poco después, Estados Unidos anunciaba que ponía fin al tratado de amistad de 1955, invocado por la Corte para justificar su decisión.

Las decisiones de la CIJ, órgano judicial principal de la ONU, deben aplicarse y no pueden ser objeto de apelación. La Corte no tiene sin embargo ningún medio para hacerlos aplicar.

Las audiencias sobre los activos congelados iraníes ocurren cuando las negociaciones nucleares con Irán están bloqueadas y no se espera ningún avance a corto plazo, según el jefe de la diplomacia europea Josep Borrell.

Desde abril de 2021, Irán participa en negociaciones bajo mediación de la UE para relanzar el acuerdo logrado en 2015 con el Reino Unido, Francia, Alemania, China, Rusia y Estados Unidos para limitar el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.

Un texto final fue propuesto el 8 de agosto por Josep Borrell. El compromiso debe facilitar a Irán cumplir de nuevo sus obligaciones por el acuerdo y Estados Unidos retornar a él.

cvo/eg/zm