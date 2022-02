Iraola considera "no muy defendibles" las palabras del entrenador femenino del Rayo

El técnico del primer equipo del Rayo Vallecano, Andoni Iraola, consideró "no muy defendibles" las palabras del entrenador del Rayo femenino, que produjeron una polémica en España tras interpretarse como una apología de la violación grupal.

"Las declaraciones no tienen mucha defensa, es evidente lo que son, no me parecen muy defendibles", afirmó Iraola en la radio Cadena Ser en la noche del lunes al martes.

El técnico del Rayo Vallecano dijo que no ha hablado del asunto ni con su colega del Rayo femenino ni con el presidente del club, Raúl Martín Presa.

La vuelta a finales de enero de Carlos Santiso como entrenador del Rayo femenino en sustitución de Miguel Ángel Quejigo causó una gran polémica tras conocerse unas declaraciones suyas de hace cuatro años en el ámbito privado en lo que fue interpretado como una defensa de una violación grupal.

"Este staff es increíble, pero nos faltan cosas. Nos falta, sigo diciéndolo, hacer una como los de la Arandina. Nos falta que cojamos a una, pero que sea mayor de edad para no meternos en jaris (líos o problemas serios) y cargárnosla todos juntos", afirmaba Santiso en un audio.

"Eso es lo que une a un cuerpo técnico y a un equipo. Mira los de la Arandina, que iban directos al ascenso. Buen domingo, chavales", cerró el técnico del Rayo femenino, que tuvo que dimitir hace unos meses como seleccionador sub-12 de Madrid por este audio.

El caso de la Arandina al que alude Santiso se refiere al juicio a tres jugadores de ese conjunto de la tercera división española, que en 2017 fueron arrestados por una agresión sexual a una menor.

Dos de ellos fueron condenados a tres y cuatro años de prisión, mientras el tercero fue absuelto.

Santiso emitió un comunicado para "pedir perdón y dejar públicamente constancia de mi profundo arrepentimiento" por esas palabras, tras una polémica que llegó incluso al Parlamento español.

El técnico sigue al frente del equipo femenino, cuyas integrantes ya aseguraron en un comunicado que van "a ser beligerantes con expresiones de esta índole".

