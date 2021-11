Heroica, Irlanda ganó por tercera vez en su historia a Nueva Zelanda (29-20, 5-10 al descanso), este sábado en Dublín en un partido espectacular.

A pesar del susto final con un try rechazado a los All Blacks por pase adelantado, a unos diez minutos del cierre del partido cuando el marcador era de 23-17, Irlanda fue capaz de controlar el duelo e inscribir tres bonitos tries, además de dos penales liberadores de Joey Carbery en la recta final.

