Isco anuncia que se va del Real Madrid

El centrocampista Francisco Alarcón 'Isco' anunció este lunes que deja el real Madrid, con el que acaba contrato el próximo mes, uniéndose así a Marcelo que también abandona el club merengue.

El internacional español recuerda en un mensaje en sus redes sociales como el Real Madrid llamó a su puerta y "nueve años más tarde acaba mi etapa en el club que ha hecho posible que cumpla todos los sueños que tenía cuando era pequeño".

"Aparte de cumplir sueños, ganar más títulos de los que había imaginado, jugar con los más grandes, conocer gente increíble: Me lo he pasado de puta madre y que me quiten lo bailao", añadió el malagueño, de 30 años.

Isco, llegado al Real Madrid en 2013 procedente del Málaga, abandona el club blanco tras ocho temporadas en las que ha ganado 19 trofeos, incluidos cinco Champions, la última hace apenas dos días en París ante el Liverpool.

"Sin duda me quedo con lo bueno y espero que ustedes también lo hagáis", afirmó Isco en su mensaje, en el que parece apuntar un pequeño dardo hacia el astro francés Kylian Mbappé, que finalmente decidió renovar por el PSG y no fichar por el Real Madrid.

"Cuando estaba en el Málaga y sabía que me tenía que ir. Me comprometí con otro equipo. Pero llamó a mi puerta el Real Madrid y al Real Madrid no se le puede ni se le debe decir que no, aunque siempre hay excepciones", escribió Isco, acompañando el texto con un emoticono de una pequeña tortuga y una cara riendo.

Isco finaliza su mensaje agradeciendo a todo el personal del club su tiempo en el seno del equipo merengue, pero no da ninguna pista sobre cuál podría ser su próximo destino.

gr/psr