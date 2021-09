Italia se atasca con nuevo empate, el resto de grandes europeos golean

Los partidos del domingo en la fase de clasificación europea al Mundial-2022 fueron propicios para favoritos como España, Alemania, Inglaterra o Bélgica, que los saldaron con victorias amplias, mientras que Italia, campeona de la Eurocopa en julio, solo pudo empatar a cero en su visita a Suiza.

Desde que levantó el trofeo europeo en Wembley el pasado 11 de julio, Italia no encuentra el camino. El jueves tropezó con un empate 1-1 en casa con Bulgaria y ahora evidenció problemas ofensivos, sin encontrar la manera de ganar a una Suiza (0-0) con bajas importantes.

El arquero suizo Yann Sommer tuvo una aportación especialmente destacada en Basilea y llegó a parar un penal en el 53 a Jorginho.

Italia suma 11 puntos en la clasificación y mantiene al menos su ventaja de cuatro unidades sobre Suiza (7 puntos), que es segunda pero que tiene dos partidos disputados menos, por lo que la batalla por la primera plaza parece abierta.

"Es un momento en el que el balón no quiere entrar. Hemos tenido muchas ocasiones hoy, demasiadas como para no ganar el partido... Debemos ser más eficaces y más precisos. No podemos no ganar un partido como el de hoy por 2-0 o 3-0. Es una pena", lamentó el seleccionador italiano, Roberto Mancini.

Con ahora 36 partidos seguidos sin conocer la derrota, Italia estableció un nuevo récord en el fútbol de selecciones, después de haber igualado el jueves la anterior plusmarca de 35.

El resto de grandes europeos saldaron sus partidos del día con triunfos amplios.

Para España, que el jueves había perdido 2-1 en Suecia, era especialmente importante y la 'Roja' no falló en Badajoz contra Georgia (4-0), con tantos de José Gaya (14), Carlos Soler (25), Ferran Torres (41) y Pablo Sarabia (63).

Esa victoria le permite colocarse líder del grupo B, aprovechando que los suecos descansaron en esta jornada. El equipo escandinavo tiene dos partidos disputados menos, por lo que la situación está lejos de ser cómoda para los hombres de Luis Enrique Martínez.

-- Resultados del domingo en la fase de clasificación europea al Mundial-2022:

- Grupo B:

Kosovo 1 Muriqi (90+2)

Grecia 1 Douvikas (45+2)

España 4 Gayá (14), Soler (25), Torres (41), Sarabia (63)

Georgia 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. España 10 5 3 1 1 11 5

2. Suecia 9 3 3 0 0 6 1

3. Kosovo 4 4 1 1 2 3 7

4. Grecia 3 3 0 3 0 3 3

5. Georgia 1 5 0 1 4 2 9

- Grupo C:

Suiza 0

Italia 0

Bulgaria 1 Chochev (82)

Lituania 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Italia 11 5 3 2 0 7 1

2. Suiza 7 3 2 1 0 4 1

3. Bulgaria 5 5 1 2 2 3 6

4. Irlanda del Norte 4 3 1 1 1 4 3

5. Lituania 0 4 0 0 4 1 8

- Grupo E:

Bélgica 3 Lukaku (8), Eden Hazard (41), Salelemaekers (65)

República Checa 0

Bielorrusia 2 Lisakovich (29 de penal), Sedko (31)

Gales 3 Bale (6 de penal, 69 de penal, 90+3)

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Bélgica 13 5 4 1 0 20 4

2. República Checa 7 5 2 1 2 8 7

3. Gales 6 3 2 0 1 5 5

4. Bielorrusia 3 4 1 0 3 6 14

5. Estonia 0 3 0 0 3 6 15

- Grupo I:

San Marino 1 Nanni (48)

Polonia 7 Lewandowski (5, 21), Swiderski (16), Linetty (44), Buksa (67, 90+2, 90+4)

Albania 1 Broja (87)

Hungría 0

Inglaterra 4 Lingard (18, 78), Kane (72 de penal), Saka (85)

Andorra 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Inglaterra 15 5 5 0 0 17 1

2. Polonia 10 5 3 1 1 18 7

3. Albania 9 5 3 0 2 5 6

4. Hungría 7 5 2 1 2 10 9

5. Andorra 3 5 1 0 4 3 12

6. San Marino 0 5 0 0 5 1 19

- Grupo J:

Rumanía 2 Tosca (11), Manea (18)

Liechtenstein 0

Alemania 6 Gnabry (6, 15), Reus (35), Werner (45), Hofmann (52), Adeyemi (90+1)

Armenia 0

Islandia 2 Bjarnason (78), Gudjohnsen (84)

Macedonia del Norte 2 Velkovski (12), Alioski (54)

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Alemania 12 5 4 0 1 13 2

2. Armenia 10 5 3 1 1 6 8

3. Rumania 9 5 3 0 2 9 6

4. Macedonia del Norte 8 5 2 2 1 11 6

5. Islandia 4 5 1 1 3 6 10

6. Liechtenstein 0 5 0 0 5 1 14

