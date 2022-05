James Harden en el ojo del huracán tras hundimiento de los Sixers en playoffs

Aterrizado en Philadelphia como la pieza que faltaba para pelear el anillo, James Harden es ahora señalado por la eliminación de los Sixers en los playoffs de la NBA, tanto por medios estadounidenses como por la estrella de la franquicia, Joel Embiid.

"Obviamente, estoy seguro de que cuando le fichamos todo el mundo esperaba al James Harden de Houston, pero ya no es el de entonces", apuntó Embiid la noche del jueves tras concretarse la eliminación ante Miami Heat (4-2) en la semifinal de la Conferencia Este.

"Es más bien un creador de juego. Creo que, a veces, podría haber sido, como todos nosotros, más agresivo", dijo Embiid rebajando la categoría de Harden, tres veces máximo anotador de la NBA y MVP de la temporada 2018.

La convulsa serie de ruedas de prensa nocturnas en el Wells Fargo Center de Philadelphia dio paso el viernes a feroces críticas en la prensa hacia los Sixers y especialmente Harden, quien tuvo una de las peores actuaciones de su carrera en la derrota final 99-90 ante los Heat.

Mientras Embiid (20 puntos y 12 rebotes) daba la cara jugando con lesiones en el rostro y una mano, Harden apenas registró 11 puntos, 9 asistencias y 4 pérdidas de balón en 43 minutos.

El escolta, uno de los más voraces anotadores de la última década, capaz de lanzar 24 veces por partido en su etapa en Houston, solo intentó dos tiros de campo en toda la segunda mitad, los dos errados, en un partido a vida o muerte.

"James Harden, en un partido de eliminación no puedes tener una actuación así. Solo hacer dos tiros y no anotar ningún punto en la segunda mitad?", escribió en Twitter el ex jugador Earvin 'Magic' Johnson, leyenda de los Lakers.

"Fue una de las actuaciones más atroces de una estrella en la historia de los playoffs de la NBA", cargó el analista de ESPN Stephen A. Smith. "James Harden estuvo tan mal anoche que casi parecía que lo había hecho a propósito".

Otros expertos especularon también con una pasividad intencionada de Harden y recordaron su trayectoria plagada de exigencias hacia los equipos en los que ha militado, que incluyen el fichaje de compañeros, estilos de juego y, finalmente, su traspaso a otra franquicia.

El pasado febrero, los Sixers pagaron un precio muy alto por Harden a los Brooklyn Nets para que les diera el empujón necesario para llegar a las Finales, después de tres campañas cayendo también en las semifinales de conferencia.

Como solución también a la rebeldía de Ben Simmons, los Sixers enviaron a este base All-Star, Seth Curry, Andre Drummond y dos primeras rondas de Draft a los Nets por Harden, quien había presionado para abandonar Brooklyn descontento por el poder que ejercían Kevin Durant y Kyrie Irving.

Era la segunda vez en poco más de un año en que Harden era traspasado a su voluntad tras su salida de los Houston Rockets (2012-2021), donde llegó a promediar 36,1 puntos en la campaña 2018-19 y fue una figura clave en la explosión del uso del triple en la NBA.

Harden fue recibido con los brazos abiertos por Daryl Morey, cerebro deportivo de los Sixers y su antiguo jefe en Houston, y por el propio Embiid.

Pero con el paso de los meses el escolta, cuya ética de trabajo ha sido muy cuestionada, nunca recuperó su mejor forma física ni encajó del todo en el juego de Philadelphia, que gira alrededor de Embiid.

"Con una pretemporada completa en la que todos aprendan lo buenos que pueden ser juntos (...) Joel, James, Tobias (Harris), (Tyrese) Maxey han jugado muy bien juntos. Podemos jugar aún mejor", dijo el viernes Morey en una nueva defensa de Harden, a quien en 2019 consideró mejor anotador que Michael Jordan.

Los Sixers tienen que afrontar ahora una serie de decisiones difíciles para no desperdiciar otra temporada a nivel MVP de Embiid, y la primera de ellas puede ser resolver el futuro de Harden.

El escolta, de 32 años, tiene la posibilidad de renovar unilateralmente por un año, a cambio de 47,3 millones de dólares, o marcharse libre a otra franquicia.

También puede renovar a largo plazo con Philadelphia pero cada vez más voces cuestionan la conveniencia de que la franquicia le ofrezca un contrato que puede alcanzar un récord de 270 millones de dólares en cinco años, de los que recibiría 60 millones cuando habrá cumplido 37 años.

Por el momento, Harden se comprometió el jueves a seguir en Philadelphia el próximo año para construir un equipo campeón.

"Voy a estar aquí", aseguró. Haré "lo que sea que permita que este equipo continúe creciendo y mejorando y compita al mayor nivel".

