Japonesa Osaka renuncia a torneo de Indian Wells

La japonesa Naomi Osaka, cuatro veces ganadora de Grand Slam que lucha con problemas de ansiedad recurrentes este año, estará ausente del torneo WTA 1000 de Indian Wells el próximo mes, anunciaron este miércoles los organizadores del torneo californiano.

El anuncio no es una sorpresa, ya que la estrella japonesa de 23 años anunció su intención de "tomarse un descanso por un tiempo" hace casi tres semanas, justo después de su sorpresiva eliminación en la tercera ronda del US Open (último Grand Slam del año). Fue derrotada para sorpresa de todos por la joven canadiense Leylah Fernández, finalista del evento.

"Honestamente, no sé cuándo voy a jugar mi próximo partido de tenis", dijo Osaka, antes de romper a llorar esa noche en una conferencia de prensa. "Siento que últimamente cuando gano no me siento feliz. Me siento más aliviada. Y luego, cuando pierdo, me siento muy triste. No creo que eso sea normal".

A finales de mayo, se había retirado antes de la segunda ronda de Roland Garros (segundo Grand Slam), tras crear polémica al negarse a responder preguntas de los medios. Fue allí donde descubrió problemas de ansiedad, marcados por "varios episodios depresivos".

Creyendo que tenía que tomarse un descanso, dejó de jugar en Wimbledon en julio (tercer Grand Slam) y regresó a las canchas de los Juegos Olímpicos de Tokio-2020, donde fue nombrada para encender la llama olímpica. En Tokio fue eliminada en tercera ronda.

Osaka, que dejó el Top 5 en el último ranking mundial, ganó en Indian Wells en 2018.

