Jaqueline Mourao, la leyenda brasileña de la nieve y su récord olímpico

Jaqueline Mourao se ha convertido en una leyenda en el deporte brasileño. Y no es una jugadora de fútbol ni de voleibol, las dos vías que han dado más éxitos a su país.

A sus 46 años, sumará en Pekín-2022 su octava participación en unos Juegos Olímpicos, tres en los de verano, en bicicleta de montaña, y cinco en los de invierno, en esquí de fondo y biatlón.

"Estoy muy contenta de hacer historia en mi país como la atleta brasileña más olímpica. No me considero una leyenda y sí una apasionada por el olimpismo y que trabaja fuerte por sus objetivos. Sí, he hecho historia en Brasil y estoy encantada", afirma la deportista a la AFP.

La brasileña, que participará en tres pruebas de esquí de fondo, entre el 8 y el 16 de febrero, dos individuales y una por equipos, compitió antes en Mountain Bike en los Juegos de Verano de Atenas-2004, Pekín-2008 y Tokio-2020, y en esquí de fondo en Turín-2006, Vancouver-2010, Sochi-2014, donde además lo hizo en biatlón, y Pyeongchang-2018.

"Me siento incluso más feliz que en mis siete anteriores participaciones ya que estoy en buena forma, ya que logré mi mejor resultado en estilo clásico, con dos platas en la Balkan Cup. Espero hacerlo mejor incluso en Pekín en esa prueba de estilo clásico sobre 10 km. Y haré historia de nuevo. Es la primera vez que Brasil consigue clasificar para el sprint por equipos. Será algo excitante", añadió la deportista, que entrena en Canadá.

Brasil compite por primera vez en el sprint por equipos y su compañera será Eduarda Ribera, de solo 17 años y nacida en 2004, unos meses después de que Jaqueline Mourao disputara el primero de sus ocho Juegos Olímpicos, en Atenas.

En Pyeongchang-2018, en la que era su sexta participación en unos Juegos, la esquiadora residente en Canadá igualó a los regatistas Torben Grael y Robert Scheidt, al jinete Rodrigo Pessoa, al jugador de tenis de mesa Hugo Hoyama y a la futbolista Formiga, como los brasileños con más presencias olímpicas.

Tras participar en Tokio-2020 y en Pekín-2022 los ha dejado muy atrás.

"Soy la niña que soñaba tener una máquina para seguir la puesta del sol infinitamente y que finalmente logró su sueño a través del deporte para viajar por el mundo", afirmaba la brasileña hace cuatro años a la AFP cuando igualó a sus compatriotas.

En Pekín buscará sus mejores resultados en unos Juegos de Invierno, que siempre estuvieron entre los puestos 64 y 74, pero le será difícil superar los logrados en los de verano, ya que en Atenas-2004 ocupó el puesto 18 en Mountain Bike, mientras que en Pekín-2008 fue 19ª.

Su nombre, Jaqueline, lo decidió su madre como homenaje a la esposa del que fue presidente estadounidense John F. Kennedy.

Cuando comenzó en el ciclismo, con 16 años, un técnico tuvo una evaluación negativa sobre sus posibilidades en el deporte.

'Pare de hacer ciclismo. No es buena', le dijo.

Mourao no le hizo caso y siguió pedaleando, iniciando un camino que le ha hecho batir el récord de participaciones de un deportista brasileño en unos Juegos Olímpicos.

Y si decidiese seguir, amenazaría el récord absoluto del jinete canadiense Ian Millar, que compitió en equitación en diez ediciones de los Juegos, de Múnich-1972 a Londres-2012.

La brasileña queda a un peldaño del regatista austríaco Hubert Raudaschl, que disputó nueve ediciones en vela, y del letón Afanasijs Kuzmins y la georgiana Nino Salukvadze, que lograron la misma cifra en tiro.

Mourao se une a un grupo de una docena de deportistas que han estado en ocho Juegos Olímpicos, entre ellos el atleta español Jesús Ángel García Bragado y el tirador peruano Francisco Boza.

Ni aquel técnico ni el asma que ha padecido siempre han frenado las ansias de Mourao de hacer deporte. Aunque no imaginaba que se convertiría en una leyenda olímpica. Ni aquel entrenador tampoco.

psr/iga