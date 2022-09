Jefe de gobierno alemán visitará países del Golfo en busca de alianzas energéticas

El jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, realizará este fin de semana una visita oficial a tres países del Golfo, incluyendo Arabia Saudita, para sellar alianzas en el campo energético.

Acompañado de una delegación de representantes de varios sectores económicos, Scholz irá el sábado a Arabia Saudita, y el domingo a Emiratos Árabes Unidos y Catar, detalló el lunes en rueda de prensa Steffen Hebestreit, portavoz del gobierno alemán.

No se detallaron los temas que se abordarán durante las visitas, pero sin duda se abarcará la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania.

"Me sorprendería que no se aborde en particular ese tema", dijo Hebestreit.

Alemania está en una carrera contrarreloj para encontrar nuevos proveedores de gas, después de que Rusia redujera el suministro.

El vicecanciller y ministro de Economía alemán, Robert Habeck, dijo que prevé que se firmen contratos para el suministro de gas natural licuado (GNL) en Emiratos Arabes Unidos.

En Arabia Saudita, segundo país productor de petróleo detrás de Estados Unidos, Scholz tiene previsto reunirse con el rey Salmán "si su salud se lo permite", y con el príncipe heredero y dirigente de facto Mohamed bin Salmán, a quien Estados Unidos apuntó como la persona que ordenó el asesinato en 2018 del periodista opositor Jamal Khashoggi.

"El asesinato de Khashoggi tendrá sin duda un papel en las discusiones" con Scholz, dijo su portavoz.

El jefe del gobierno alemán se reunirá el domingo con el presidente de Emiratos Árabes Unidos Mohamed bin Zayed, y por la tarde con el emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani.

El ministro de Economía alemán, Robert Habeck, viajó a Catar en marzo para buscar alternativas al gas ruso, de las cuales Alemania dependía en un 55% antes de la guerra en Ucrania.

ilp/smk/eb/meb/mb