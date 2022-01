Jefe de la OTAN admite diferencias significativas con Rusia sobre Ucrania, pero quiere seguir dialogando

La OTAN y Rusia mantienen "diferencias significativas" sobre normas de seguridad en Europa, admitió este miércoles el secretario general de la alianza militar, Jens Stoltenberg, quien aseguró que el bloque está abierto a nuevas consultas.

"Existen diferencias significativas entre los aliados de la OTAN y Rusia en estos temas y las diferencias no serán fáciles de salvar, pero es una señal positiva que todos los aliados de la OTAN y Rusia estén sentados en torno a la misma mesa", dijo Stoltenberg, tras las conversaciones mantenidas con enviados rusos en Bruselas.

En una reunión que reactivó el Consejo OTAN-Rusia, las partes quisieron allanar el camino para desactivar la crisis en la frontera ruso-ucraniana, aunque las diferencias son aún profundas.

De acuerdo con Stoltenberg, los aliados de la OTAN están de acuerdo en mantener una serie de encuentros con Rusia sobre temas estratégicos.

"Rusia no estuvo en condiciones de aceptar la propuesta. Tampoco la han rechazado, aunque la delegación rusa dejó claro que necesita de tiempo para retornar a la OTAN con una respuesta", apuntó.

"Y por supuesto en ese momento estaremos listos para sentarnos" en torno a la mesa de conversaciones, añadió.

No obstante, Stoltenberg reforzó que la OTAN no hará concesiones fundamentales y no aceptará que Rusia tenga un poder de veto sobre qué país puede sumarse a la alianza militar.

"Ucrania es una nación soberana, tiene el derecho de defenderse. Y Ucrania no es una amenaza para Rusia. Es Rusia la agresora. Rusia ya ha usado la fuerza y continúa haciéndolo contra Ucrania", añadió, concretamente, el responsable.

La cooperación entre la OTAN y Rusia, que estaba congelada desde 2014, se rompió en octubre pasado cuando la OTAN expulsó a ocho diplomáticos rusos de sus instalaciones, y en respuesta Moscú decidió cerrar su oficina de representación ante la alianza militar.

