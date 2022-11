Jesús Ferreira, el puñal colombiano de la selección USA en Catar-2022

Al Mundial de Catar no faltará una figura de Santa Marta. Como las leyendas Carlos Valderrama y Radamel Falcao, Jesús Ferreira nació en la ciudad caribeña y llevará a Colombia en el corazón durante el torneo que disputará con Estados Unidos, su tierra de adopción desde que llegara siendo un niño.

"Estoy feliz de representar a todos los colombianos que no pueden apoyar a Colombia en el Mundial", señaló a la AFP el referente de los Dallas FC, en una entrevista durante el All Star de la MLS, celebrado en Saint Paul (Minnesota) en agosto.

Entonces su presencia no estaba confirmada en la lista del seleccionador Gregg Berhalter, pero su rendimiento ya lo situaba como un fijo en el 'Team USA'.

Elegido el mejor jugador joven de la temporada, Ferreira disputó 33 partidos y participó en 24 goles, marcando 18 y asistiendo en 6.

A los 21 años se ha consolidado como uno de los referentes del campeonato estadounidense. Delantero ágil, peligroso por las bandas, destaca por su olfato goleador, un perfil que le viene como anillo al dedo al seleccionador Berhalter. Sus siete tantos en 15 partidos como internacional lo confirman y le sitúan como probable delantero titular.

"Estoy feliz por la manera en la que me están saliendo las cosas. Me siento contento, listo y ansioso por trabajar, con el favor de Dios espero que las cosas me salgan bien", decía sobre la perspectiva de brillar en Catar.

Hablar de Jesús Ferreira es hacerlo de su padre David, gran jugador del América de Cali, pionero en el Dallas FC y que fue miembro de la selección colombiana que ganó la Copa América de 2001.

Centrocampista, David tuvo un impacto inmediato en la liga estadounidense, a la que llegó en 2009, siendo el MVP -jugador más valioso- en 2010. Jesús le siguió sus pasos ingresando en la academia cuando era un niño.

"Sabía que sería muy difícil elegir, no voy a mentir y decir que no quería representar a Colombia, siempre soñé con representarla porque mi padre lo hizo. Y fue donde nací, pero cuando no se dan las cosas se abren otras puertas", explicó.

"Tuve bastantes conversaciones con mi familia, sabíamos que sería un proceso un poco largo pero estoy contento con la decisión, estoy feliz porque Estados Unidos me dio todo. Estuvieron atentos, presentes, siempre dándome la oportunidad es lo que me hizo escoger a Estados Unidos", continuó.

Tras destacar en una de las canteras de referencia del 'soccer', en los dos últimos años ha dado un salto de calidad hasta convertirse en el jugador franquicia del primer equipo, su trampolín al 'Team USA'.

"Creo que representaré a un equipo que me ha dado todo, pero obviamente estoy un poco triste porque Colombia no esté, aunque estoy contento por representar a los colombianos en el Mundial", insistió sobre sus sensaciones encontradas.

"Nunca me he arrepentido de mi decisión, tuve bastante tiempo para pensarlo. Representaré a Estados Unidos con todo lo que tengo", siguió.

El 'Team USA' partirá en Catar desde el grupo B, junto a Gales, Inglaterra e Irán.

"No somos una selección que va a participar, uno quiere ir a ganar, el equipo lo sabe, los técnicos lo saben y todo mundo está en la misma página para poder hacer un buen Mundial", señaló sobre las aspiraciones de su formación.

Uno de los jóvenes a seguir durante el torneo, las aspiraciones de Ferreira no terminan en Catar: "Ir a Europa y jugar en un equipo grande es el sueño de todo niño. Pero antes lo que quiero es ganar algo grande con el Dallas".

