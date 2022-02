Joao Félix se reivindica en Europa

A menudo señalado por su irregular rendimiento, el joven delantero luso del Atlético de Madrid Joao Félix se reivindicó con un soberbio, aunque insuficiente, tanto el miércoles en Champions ante el Manchester United.

Apenas habían transcurrido siete minutos del partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones cuando el luso se tiró en plancha para conectar un cabezazo que supuso el 1-0 para el Atlético.

La alegría rojiblanca se vio anulada a apenas diez minutos del final por un tanto de Anthony Elanga (80) para poner el 1-1 definitivo.

El empate, que deja abierta la eliminatoria para la vuelta en Old Trafford, no empañó, sin embargo, la gran actuación de Joao Félix, de 22 años.

"Golazo y recital de Joao Félix", afirma el diario madrileño AS este jueves en su primera, mientras que para el rotativo barcelonés Mundo Deportivo "Joao eclipsó a Cristiano (Ronaldo)".

El atacante luso, que formó una poca habitual pareja de ataque con el argentino Ángel Correa, parece haber encontrado el camino tras marcar en dos partidos consecutivos, después de ver puerta también el pasado fin de semana frente al Osasuna (3-0) en LaLiga.

"Me siento bien, físicamente bien, confiado. El equipo confía en mí", aseguró el joven delantero luso tras el encuentro, en el que fue elegido jugador más valioso de la contienda.

El exjugador del Benfica se asoció a las mil maravillas con Renan Lodi para golpear una y otra vez la defensa de los 'Diablos Rojos'.

"Joao hizo un partidazo, el centro (de Lodi) fue muy bueno e hizo un golazo", alabó el técnico rojiblanco, Diego Simeone, afirmando que "la contundencia de Joao nos permitió adelantarnos y el trabajo de él y Correa fue en consecuencia de lo que pedía el partido".

El 'Menino de Ouro' (Niño de Oro, en portugués) parece haber encontrado el camino hacia el puesto destacado que se le presuponía cuando fue fichado en 2019 procedente del Benfica por 126 millones de euros (146,7 millones de dólares), convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia del conjunto rojiblanco.

Llegado para cubrir la salida hacia el Barcelona de Antoine Griezmann, la trayectoria del portugués en el Atlético de Madrid ha sido una montaña rusa, sin llegar a imponerse como se esperaba de él.

Joao Félix sólo ha podido mostrar su talento, su velocidad o su desborde en ocasiones puntuales tras dos temporadas y media vistiendo de rojiblanco en las que ha marcado 24 goles y dado 14 asistencias en 101 partidos.

Todo apuntaba a que la temporada pasada sería la de su explosión cuando en once encuentros jugó nueve de titular, marcó siete goles y dio tres asistencias, pero luego llegó un golpe en el tobillo derecho que frenó el rendimiento del jugador.

"Al principio estaba muy bien, luego me lesioné y jugué seis meses con un hueso roto en el pie. La gente no lo sabía, se enteraron después de la operación (tras la Eurocopa)", afirmó Joao Félix a la web The Athletic en febrero.

"Fue mi elección jugar de esta manera, para tratar de ayudar al equipo", añadió el delantero portugués,que tampoco pudo brillar con su selección en el torneo continental.

Esta temporada, el luso ha estado entrando y saliendo del once titular, aunque sus últimas actuaciones pueden apuntar a que haya encontrado su sitio en un Atlético que no atraviesa sus mejores momentos, luchando en LaLiga por volver a meterse en los puestos de Champions.

"Desde luego que si sigue a este nivel el Atlético va salir del bache porque tiene a un jugador diferente en sus filas", consideró este jueves Mundo Deportivo.

"Si mantiene esta línea, deber ser la gran estrella sobre la que sujetar el equipo", aseguró el diario Marca sobre un jugador que el miércoles fue ovacionado por todo el Metropolitano.

