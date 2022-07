Joni Mitchell sorprende al público con una actuación en el Newport Folk Fest

Después de más de 20 años, Joni Mitchell ofreció este fin de semana su primer concierto completo, con la colaboración de la estrella del country Brandi Carlile, lo que sorprendió al público del Newport Folk Festival.

La última vez que Mitchell apareció en Newport, el festival anual de Rhode Island, fue en 1969.

El espectáculo ocurrió tras el cameo de Mitchell en el escenario a principios de este año, cuando se unió a otros artistas en un emotivo homenaje a la obra de su vida en la gala previa a los Grammy de MusiCares.

Las apariciones públicas de Mitchell disminuyeron después de que en 2015 la artista sufriera un aneurisma cerebral que la dejó temporalmente incapacitada para hablar y cuyas secuelas necesitaron una extensa terapia física.

Mitchell y Carlile cantaron a dúo temas como "A Case of You" y "Both Sides Now" de la artista de 78 años, mientras que el icono del folk nacido en Canadá deleitó al público tocando el largo solo de "Just Like This Train" con una guitarra eléctrica.

El conjunto de 13 canciones también incluyó su clásico himno ecologista "Big Yellow Taxi" y "The Circle Game" además de "Summertime", "Love Potion No. 9" y "Why Do Fools Fall in Love".

La revolucionaria cantautora fue galardonada a principios de este año como Persona del Año de MusiCares en la gala benéfica que precede a los Grammy, donde ofreció una breve actuación.

La noche siguiente aceptó el Grammy al Mejor Álbum Histórico, vestida con una boina de cuero roja, gafas de sol, pantalones de flores y con su pelo rubio suelto en coletas.

Nacida en un pequeño pueblo del oeste de Canadá, Mitchell comenzó tocando en pequeños clubes hasta que se trasladó a Los Ángeles, donde se convirtió en una figura fundamental en la escena musical de Laurel Canyon de los años 60.

Se la considera una de las cantautoras más emblemáticas de su generación que dio lugar al fenómeno del músico solitario y reflexivo que derrocha emociones en el escenario.

El verano pasado, su álbum seminal "Blue" se situó en el número uno de la lista de iTunes al cumplirse su quincuagésimo aniversario, superando incluso a "Sour", de la sensación del pop Olivia Rodrigo.

Mostrando su propio asombro por el hito en la alfombra roja de MusiCares, Mitchell explicó a principios de este año la perdurable popularidad de su álbum y su reciente resurgimiento: "Quizá la gente quiera profundizar un poco más".

