Joven prospecto Maikel García y Tiburones atraen focos en el béisbol venezolano

El prospecto Maikel García marcó la pauta en la tercera semana de la temporada del béisbol de Venezuela con los Tiburones de La Guaira, equipo que concentró focos al anunciar que contará con el estelar grandeliga Ronald Acuña Jr.

García, campocorto de 22 años que se estrenó este año en las Grandes Ligas con los Reales de Kansas City, conectó para .323 en la semana del 31 de octubre al 6 de noviembre con los Tiburones, producto de nueve hits en 31 turnos, con tres dobles, un triple y un jonrón, 13 carreras remolcadas y seis anotadas.

La Guaira llegó a encadenar siete triunfos consecutivos.

Impulsado por su demoledora ofensiva, García fue elegido este lunes como Jugador de la Semana de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

A los buenos resultados se sumó el anuncio, el pasado viernes, de que Acuña Jr. jugará con Tiburones por primera vez en la LVBP, al recibir el permiso de su organización en las Mayores, los Bravos de Atlanta, aunque hay una condición por delante: solo podrá alinear como bateador designado.

Novato del año de la Liga Nacional en 2018 y seleccionado para el Juego de las Estrellas en tres de sus cinco campañas en el Big Show, Acuña se estrenará el próximo 23 de noviembre en La Guaira, su región natal.

"No me han dicho por cuánto tiempo (será el permiso), pero lo más importante es que ya me dieron el visto bueno", declaró a la prensa local Acuña.

El patrullero ligó para .266 este año en 119 juegos en las Mayores, con 15 jonrones, 50 fletadas y 71 anotadas, al reaparecer después de una lesión de ligamentos en la rodilla derecha. Ello le valió ser reconocido como Regreso del año en la Liga Nacional en los Players Choice Awards.

El mejor equipo de la semana fue Navegantes del Magallanes, que con el puertorriqueño Yadier Molina como mánager ganó cuatro de sus cinco presentaciones en el lapso.

La tabla de clasificación es liderada por su archirrival, Leones del Caracas, con marca de 8-3.

La Guaira (7-4) y Magallanes (8-5) se ubican a un juego de distancia.

"Muy buena semana", celebró Molina, quien se estrena como dirigente en una liga profesional tras poner fin a una extraordinaria carrera de 19 temporadas como jugador en las Mayores con los Cardenales de St. Louis.

El exreceptor subrayó el buen trabajo del cuerpo de relevistas, en el que ha destacado Anthony Vizcaya (1-0, con efectividad de 2,89).

"Tienen buena velocidad, buenos pitcheos y están confiando en ellos", expresó Molina en declaraciones enviadas por el club.

Aunque siguen en el último puesto, los Tigres de Aragua consiguieron sus dos primeras victorias.

Aragua rompió una racha de ocho derrotas corridas después de designar a Wilfredo Romero como mánager en lugar de Melián.

Romero, campeón de la LVBP al frente de Magallanes en la temporada pasada, asumió con el equipo en récord de 0-7.

-Clasificación

Equipo J G P Prom Dif. Racha

1. Leones 11 8 3 .727 - 1G

2. Tiburones 11 7 4 .636 1 3P

3. Navegantes 13 8 5 .615 1 3G

4. Cardenales 10 6 4 .600 1.5 1P

5. Águilas 13 7 6 .538 2 1G

6. Bravos 10 4 6 .400 3.5 1G

7. Caribes 12 4 8 .333 4.5 1P

8. Tigres 12 2 10 .167 6.5 1P

erc/jt/ma