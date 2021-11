Jóvenes youtuberas hablan del clima de otro modo en la COP26

Llegadas a Glasgow desde España, Alemania e India, tres jóvenes youtuberas que suman más de 1,6 millones de abonados en el mundo recorren los pasillos de la COP26 con la ambición de hablar sobre la emergencia climática de otro modo.

La española Carmen Huidobro, de 27 años, estudió Medio Ambiente en la universidad. Ahora trabaja en el sector y esta es ya la tercera conferencia de la ONU sobre el cambio climático a la que acude.

Desde desmontar los mitos sobre las energías renovables hasta explicar el impacto de la industria textil en el calentamiento global, con "Climabar", el canal de YouTube que cofundó hace un año, busca poner sus conocimientos al alcance de todos utilizando un lenguaje sencillo, como una desenfadada conversación entre amigos, mientras se toma una copa.

De momento solo tiene sólo 1.570 abonados, pero Carmen no tiene intención de detenerse ahí.

"Siempre he estado involucrada en temas medioambientales y me di cuenta de que el problema es precisamente que sólo hablamos con gente que ya es consciente" de lo que está ocurriendo, explica a la AFP.

"Me di cuenta de que, fuera de este círculo, a nadie le importaba" el cambio climático y sus consecuencias, agrega.

Participa en un livestream para presentar su trabajo mientras, en las calles, miles de personas se manifiestan para exigir más acciones y menos palabras en la lucha urgente contra el calentamiento global.

"Mi compañera está ahí afuera", dice sonriendo sobre Belén Hinojar, la amiga con quien fundó el Climabar. Pero además "hace falta todo tipo de activismo y para mí estar aquí también es activismo", agrega.

"Y no todo el mundo se siente en sintonía con lo que ocurre en el exterior. Hay que acercarse a la gente de una forma que la haga sentirse cómoda y en sintonía. Hay que tender la mano, no limitarse a hablar siempre con las mismas personas", subraya.

También la india Sejal Kumar, de 26 años, pretende concienciar a su público, muchísimo más numeroso -875.000 personas la siguen en Instagram y su canal de YouTube tiene 1,4 millones de suscriptores- pero que no la sigue por cuestiones medioambientales. Son en su mayoría muchachas que se interesan por sus consejos de moda y belleza.

"Este año he entendido que debía tratar de cambiar lo que intento decir y la forma en que uso la moda, que tiene un enorme impacto" ecológico, reconoce.

Invitada por YouTube a la ciudad escocesa de Glasgow, donde esta semana y la próxima se celebra la COP26 sobre el clima, quiere trabajar en su compromiso e influenciar a sus fans.

"Busco las pequeñas cosas que puedo hacer en mi vida diaria. Y si consigo incitar a que mis seguidoras hagan lo mismo, es una pequeña forma de contribuir. La gente quiere saber qué puede hacer", agrega.

Declarándose "muy comprometida por los derechos de las mujeres", esta joven afirma querer "cada vez más aprender sobre el cambio climatico".

"No me da vergüenza ser debutante en este tema, es precisamente lo que buscamos, que también la gente que no es experta pueda hablar" del calentamiento global y sus consecuencias, afirma tras haber participado en varias mesas redondas, incluida una con la joven activista paquistaní Malala Yousafzai.

Para "Alicia Joe", una alemana veinteañera cuyo canal de YouTube, con más de 250.000 suscriptores, se centra en cuestiones sociales, la COP26 "es un buen lugar para aprender" sobre nuevas temáticas.

Esta joven, que trabaja mucho a partir de los comentarios de sus seguidores, se vio especialmente afectada por las mortíferas inundaciones que mataron a casi 200 personas en su país en julio y que, según un estudio científico, se vieron agravadas por los efectos del calentamiento global.

"Fue muy interesante recopilar las historias de los damnificados que vivían cerca de mi casa. Y es una buena manera de llamar la atención", considera.

Tras cinco días en la conferencia, ahora quiere "difundir lo que he aprendido aquí", explica, tras haber publicado su primer vídeo sobre el calentamiento global desde Glasgow.

so-acc/me