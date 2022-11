Jugadores de EEUU nombran a Tyler Adams el 'Capitán América' en Catar

Tyler Adams, mediocampista del Leeds, fue nombrado el domingo capitán de Estados Unidos para el Mundial de Catar-2022, el más joven que tendrá esta selección desde hace más de 70 años.

A sus 23 años, Adams liderará el centro del campo norteamericano en el debut del lunes frente a Gales, primer partido mundialista de Estados Unidos desde Brasil-2014.

El seleccionador, Gregg Berhalter, ha evitado nombrar a un capitán permanente desde que asumió el banquillo en 2019, optando en su lugar por rotar el brazalete entre el llamado "consejo de liderazgo" que conforman jugadores veteranos.

Christian Pulisic (Chelsea), la estrella del equipo, ha portado el brazalete en grandes partidos y es popularmente conocido como el 'Capitán América' pero finalmente el "consejo de liderazgo" se decantó por darle esta responsabilidad a Adams.

"Tyler es un tipo que tiene una madurez superior a la de su edad y eso se nota en cuanto empiezas a hablar con él", explicó Berhalter en una rueda de prensa en el centro de medios en Doha. "Sus compañeros saben exactamente lo que van a obtener de él. Saben que va a salir al campo a competir".

Adams, que está rindiendo a gran nivel en el Leeds tras llegar este año desde el Leipzig, suma 32 partidos con la selección y ahora será su capitán más joven en una Copa del Mundo desde 1950.

Esta decisión está en línea con el perfil del combinado norteamericano, el segundo más joven de Catar-2022 después de Ghana, con solo un superviviente del grupo de Brasil-2014 (DeAndre Yedlin).

"Soy muy competitivo e intento que la gente que me rodea tenga el mismo nivel de exigencia", dijo Adams sentado al lado del seleccionador.

"No quiero perder y tener que señalar con el dedo y decir: 'Hoy me has defraudado'. Quiero asegurarme de que todo el mundo está en la misma línea de intensidad, lo he hecho desde muy joven", subrayó.

Berhalter confirmó que cuenta para el debut ante Gales con el lateral Sergiño Dest y el centrocampista Weston McKennie tras superar sus problemas físicos, pero no confirmó si serán titulares.

Sobre la dificultad del Grupo B, que completan Inglaterra e Irán, Berhalter reconoció que la escuadra británica no es solo favorita para dominar la llave sino para alzar el trofeo por primera vez en más de medio siglo.

"Considero a Inglaterra una de las favoritas del Mundial, con la plantilla que tienen, su experiencia internacional y su talento. Pero también sé que en un campo de fútbol puede pasar cualquier cosa", afirmó Berhalter.

gbv/psr