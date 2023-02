"Just Like That" de Bonnie Raitt se lleva el Grammy a la Canción del año

La cantante estadounidense Bonnie Raitt sorprendió este domingo al ganar con "Just Like That" el Grammy a la Canción del año en Los Ángeles.

"Me siento tan honrada, muchas gracias", dijo la cantante estadounidense al recibir el gramófono, su tercero de la gala. La veterana artista venció a titanes como Beyoncé, Adele y Taylor Swift que disputaban el codiciado premio que galardona a los compositores.

Antes de la gala, Raitt contaba con 10 premios Grammy, además del Grammy Lifetime Achievement Award.

A lo largo de su medio siglo de carrera, la artista ha producido un flujo constante de trabajos bien recibidos por la crítica, colaborando también con artistas de la talla de Warren Zevon, Jackson Browne, The Pointer Sisters y John Prince, de quien versionó "Angel From Montgomery" en 1974, convirtiéndola en un éxito.

La victoria de Raitt en los Grammy del domingo no es más que otro logro: la artista ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2000, y Rolling Stone la incluyó entre los 100 mejores cantantes y los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos.

También es conocida por su activismo político, sobre todo en oposición a los ensayos nucleares, la recaudación de fondos para ayudar en catástrofes medioambientales y sus críticas al expresidente estadounidense George W. Bush.

Raitt también se ha unido al coro de artistas que han apoyado en el pasado a Bernie Sanders, un socialista que ha presentado dos candidaturas competitivas para la nominación presidencial demócrata.

